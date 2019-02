publié le 26/02/2019 à 21:32

C'est un appareil tellement hors-norme que l'on ne sait pas vraiment s'il s'agit plus d'un smartphone avec une autonomie monstre ou d'une batterie qui fait téléphone. Energizer a fait sensation au deuxième jour du salon mondial du mobile de Barcelone (MWC) en levant le voile sur le Power Max P18K Pop, un mobile à contre-courant de tous les standards du secteur qui promet jusqu'à une semaine d'autonomie.



Le Power Max P18K Pop dispose d'une batterie gigantesque de 18.000 mAh. C'est plus de quatre fois la capacité des meilleurs smartphones du marché. Cela permettrait au téléphone de pouvoir être utilisé près de cinquante jours en veille et 48 heures en mode vidéo sans interruption.

Energizer a évidemment dû consentir quelques concessions pour offrir cette autonomie d'exception. Le design du Power Max P18K Pop ne fait pas dans la dentelle. La marque annonce pas moins de 470 grammes sur la balance et 17 mm d'épaisseur, soit un centimètre de plus que l'iPhone XS Max. Une estimation qui semble légèrement minorée. Dans les faits, l'épaisseur de l'appareil est plus proche de celle de trois iPhone et demi.

Le dernier smartphone d'Energizer est particulièrement épais Crédit : RTL

Au-delà de cette silhouette de brique, le Power Max P18K pop propose un écran totalement sans bordure FHD+ de 6,2 pouces, une triple caméra rétractable de 12+5+2 Mpx, un processeur Mediatek MT P70, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, un port double SIM et la charge rapide USB-C. Il sera vendu en juin en Europe au prix de 600 euros.