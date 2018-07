Official Galaxy S9 and S9+ launch video surfaces early

publié le 25/02/2018 à 16:35

Le voile est désormais levé sur la quasi-totalité des caractéristiques du Galaxy S9. Samsung a mis en ligne par erreur une vidéo promotionnelle destinée aux professionnels, samedi 24 février, moins de 24 heures avant la présentation officielle de son nouveau smartphone, organisée ce dimanche 25 février à Barcelone, la veille de l'ouverture au public du Mobile World Congress. Rapidement supprimée, la vidéo a été récupérée et publiée sur YouTube par le site SlashLeaks.



Le clip d'une durée de trois minutes montre le smartphone sous toutes les coutures. Il s'attarde particulièrement sur les solutions professionnelles. Il passe ainsi en revue le nouveau Dex, le boîtier permettant de faire du S9 un PC, la réalité augmentée et le nouveau système de reconnaissance faciale, qui mêle scanner d'iris et balayage du visage.

La photographie est quasiment éludée par cette vidéo dédiée au monde de l'entreprise. Le capteur photo à ouverture variable devrait cependant être la principale innovation du S9 pour le grand public. Une version Android des Animojis d'Apple et un processeur plus puissant sont également attendus.

Rendez-vous à partir de 18 heures sur RTL Futur et sur Twitter pour suivre la conférence de présentation du Galaxy S9.