Après la 4G, à partir de 2020 on pourra surfer en 5G. Ce nouveau très haut-débit mobile nous offrira des débits 10 fois supérieurs à ce qu'on a aujourd'hui. Elle est actuellement en test aux Jeux Olympiques en Corée. Un réseau local a été installé. Il permet notamment de suivre en direct sur une tablette ou un smartphone certaines épreuves, avec une fluidité et une qualité d'image dit-on extraordinaire.



Chacun d'entre nous pourra bien sûr bénéficier de la 5G mais elle va surtout représenter beaucoup d'avantages pour les professionnels, dans plusieurs domaines comme par exemple la télé-médecine, c'est à dire la médecine à distance.

Avec la 5G, il n'y aura presque plus de latence, c'est à dire le temps qui s'écoule entre le moment ou par exemple vous cliquez et où il se passe réellement quelque chose. Aujourd'hui, en 4G, ça se compte en dizaines de millisecondes. Avec la 5G sera autour d'une milliseconde. Ce qui peut-être utile lors d'une opération chirurgicale à distance. Le geste du chirurgien de ce côté de l'Atlantique s’exécutera instantanément sur le patient à plusieurs milliers de kilomètres.

La 5G est aussi très attendue dans le domaine des voitures autonomes. On parle même de camions ou de drones pilotés à distance, dans des zones dangereuses par exemple. Vous souhaiterez les faire tourner à droite ou à gauche, ce sera immédiat. Ce qui est préférable.



Pour les particuliers, dans les zones où on ne peut pas apporter l'Internet fixe très haut débit comme la fibre, on peut imaginer des box 5G. C'est à dire qu'on se connectera à domicile via une connexion mobile très rapide. Il y a déjà aujourd'hui des box 4G. Ça fonctionnera sur le même principe, mais en plus rapide.



Pour bénéficier de la 5G, il va bien sûr falloir installer un nouveau réseau, avec de nouvelles antennes. Les futurs utilisateurs de la 5G devront eux s'équiper d'un smartphone compatible. Ils devraient arriver sur le marché d'ici la fin de l'année prochaine.