publié le 28/02/2017 à 17:41

Ford fait entrer Internet dans ses véhicules. À défaut de présenter une voiture autonome, le constructeur automobile américain a annoncé au Mobile World Congress de Barcelone son projet d'équiper tous ses modèles neufs de modem 4G dès l’an prochain. Une fonctionnalité qui était jusqu’ici réservée aux modèles haut de gamme de la marque.



Un partenariat a été établi avec l'opérateur Vodafone pour transformer tous les véhicules Ford en hotspots WiFi sur route. D’autres constructeurs devraient embrayer prochainement afin de pouvoir proposer la fonction d’appel automatique des secours en cas d’accident, obligatoire en Europe à partir du 31 mars 2018.

Une appli pour contrôler la voiture à distance

La fonctionnalité sera d'abord déployée en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie et au Royaume-Uni. Elle sera proposée gratuitement pendant trois mois puis facturée tous les mois. Grâce à elle, les passagers pourront surfer sur le web, écouter de la musique, regarder des films et jouer en ligne en connectant jusqu’à dix appareils simultanés.

L’application FordPassConnect donnera accès à un portail de services et de fonctionnalités. Depuis leur smartphone, les propriétaires d’une voiture Ford pourront ainsi verrouiller et déverrouiller les portières à distance et vérifier certaines informations du véhicule, comme la pression des pneus, le niveau d’huile ou l’autonomie de la batterie.

Bataille pour l'interface de la voiture autonome

Avant de proposer des véhicules autonomes en 2021, Ford veut s’imposer dans l’automobile connectée. Le constructeur américain a lancé au début d’année avec Toyota le consortium ouvert SmartDeviceLink afin de promouvoir l’utilisation de logiciels libres et ne pas laisser le monopole du contrôle de l’interface des voitures de demain aux systèmes CarPlay et Android Auto d’Apple et Google. PSA, Mazda, Subaru, QNX (Blackberry) et très récemment Waze ont déjà rejoint l’initiative.