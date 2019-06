Musiques, achats, synchronisation...Ce qui change avec la fin d'iTunes

iTunes tire sa révérence après 18 ans de bons et loyaux services

publié le 05/06/2019 à 11:12

L'affaire était entendue depuis plusieurs semaines. Comme prévu, Apple a sifflé la fin de l'aventure d'iTunes à l'occasion de la keynote d'introduction de la conférence des développeurs WWDC, lundi 3 juin à San José (Californie). Le groupe informatique américain tourne la page d'un logiciel emblématique qui aura largement contribué à révolutionner la distribution de la musique mais qui n'était plus vraiment adapté aux usages de l'époque.



Lancé en 2001, iTunes fut le pendant de l'iPod dans l'offensive d'Apple dans la musique dématérialisée. Face au déclin des ventes de disques, le logiciel s'est imposé comme le jukebox numérique des années 2000. Le passage obligé pour gérer la bibliothèque MP3 de ses appareils Apple. Il a redessiné les lignes du marché et permis à Apple de faire fortune dans la vente de morceaux à l'unité avant d'ajouter les livres audio, les podcasts, les films et les séries à son arc.

L'évolution des modes de consommation de la musique, le succès du streaming et le virage dans les services amorcé par Apple pour réduire sa dépendance à l'iPhone ont finit par enterrer ses derniers espoirs. iTunes sera remplacé par un trio d'applications pour Mac lors de la prochaine mise à jour du système d'exploitation des ordinateurs d'Apple, macOS 10.15 Catalina qui sera déployé cet automne.

Où vont aller vos contenus ?

Le démantèlement d'iTunes se fera en douceur. Ses fonctionnalités seront dispatchées entre trois applications distinctes bien connues des utilisateurs d'iPhone. Tous les contenus gérés dans iTunes seront toujours accessibles. Les musiques et les playlists se retrouveront dans Apple Music, les films et séries dans Apple TV et les podcasts dans Podcasts. Les livres audio seront transférés dans l'application Livres déjà disponible sur Mac.

Que vont devenir vos achats ?

Si vous avez des MP3 téléchargés, achetés ou des CD numérisés, vous pourrez toujours y accéder depuis Apple Music, même sans y être abonné. Il faudra cependant vérifier que des morceaux rares ne sont pas remplacés par des versions plus courantes des mêmes titres disponibles dans le catalogue Apple Music avec les mêmes tags. Pensez à faire des copies au préalable. Pareil pour les films et les séries, qui seront conservés dans l'application TV.

Pourra-t-on toujours acheter des contenus ?

Même si l'usage est désormais très minoritaire depuis l'avènement du streaming, l'achat de musique à l'unité ne va pas disparaître avec iTunes. L'iTunes Music Store sera toujours disponible sur Mac via l'application Finder. Vous pourrez aussi continuer d'utiliser des cartes-cadeaux iTunes pour créditer le compte lié à votre Apple ID et vous offrir des films, des albums, des applications ou du stockage dans iCloud.

Comment synchroniser ses appareils ?

Vous pourrez continuer de conserver une copie de votre iPhone sur votre ordinateur sans céder aux forfaits de stockage dématérialisé d'iCloud. La synchronisation se fera directement dans l'interface du Mac. "Lorsqu’ils connecteront un appareil à leur Mac, celui-ci apparaîtra immédiatement dans la barre latérale du Finder pour être facilement sauvegardé, mis à jour ou restauré", indique Apple.

Et si j'utilise iTunes sur Windows ?

Apple a confirmé aux journalistes présents à la WWDC que l'application continuera à fonctionner sur Windows. L'entreprise promet que l'expérience ne va pas changer sans toutefois préciser si le logiciel sera toujours mis à jour.