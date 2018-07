Muriel Tramis, la créatrice d'"Adibou", décorée de la Légion d'honneur

publié le 20/07/2018 à 17:41

C'est une première. Muriel Tramis, première femme à avoir conçu un jeu vidéo, a été décorée de la Légion d'honneur lors de la promotion du 14 juillet, selon le décret paru le 13 juillet au Journal officiel. Il s'agit de la deuxième personnalité française du secteur à recevoir cette distinction civile après David Cage, souligne Le Monde.



Muriel Tramis est la conceptrice du célèbre jeu vidéo éducatif Adibou, créé en 1992. Ce jeu, très populaire au cours des décennies 1990 et 2000, a marqué toute une génération d'enfants. Le programme de divertissement est disponible et utilisé aujourd'hui encore. Dans le jeu, il est possible de faire du jardinage ou encore de réaliser des recettes de cuisine, derrière son écran d'ordinateur.

Le site spécialisé, Women in games, rappelle que la Française a "révolutionné l'univers ludo-éducatif avec la création d'une série de jeux autour du concept ADI (pour Accompagne didacticiel intelligent".