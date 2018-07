publié le 29/03/2018 à 19:38

1,5 milliard d'euros de crédits publics sur l'ensemble du quinquennat. C'est le montant annoncé par Emmanuel Macron pour développer l'intelligence artificielle. Le chef de l'État insiste notamment sur la volonté de la France "de constituer un hub de recherche au meilleur niveau mondial grâce à la mise en place d'un programme national".



Pourtant, il y a un an, encore deux Français sur trois se disaient inquiets face à l'essor de l'intelligence artificielle, selon un sondage réalisé pour Les Échos. "Regardons tout ce qu'elle peut offrir de positif dans nos vies. L'équilibre, c'est performance et humanité", lance Mounir Mahjoubi, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé du Numérique.

Invité de RTL ce jeudi 29 mars, il assure vouloir réfléchir "à l'avance" des conséquences de l'intelligence artificielle. "C'est très important de voir les deux côtés de la pièce. L'intelligence artificielle, c'est d'abord du progrès et du bienfait au quotidien. Si on veut que cela profite à tous, il faut lui donner du sens et la rendre responsable", poursuit-il.

Conserver les "talents" tricolores

Pour cela, Emmanuel Macron souhaite mettre l'accent sur les talents français alors que plusieurs géants internationaux, à l'image de Samsung, ont annoncé l'implantation de grands centres de recherche dans l'hexagone. "On a une chance en France, c'est qu'on a des talents. On va en former davantage et on va leur donner de meilleures conditions de recherche", précise Mounir Mahjoubi.



Pour cela, le gouvernement veut "améliorer les conditions des chercheurs". "Cela passe sur la liberté d'entreprendre. On pourra partir, revenir et en même temps faire. Grâce à cela, on gardera nos meilleurs talents", ajoute-t-il.