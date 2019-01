Motorola va ressusciter le téléphone à clapet RAZR avec un écran pliable

publié le 17/01/2019 à 17:58

Le père fondateur de la téléphonie mobile veut ressusciter son modèle le plus culte. Vendu à plus de cent millions d'exemplaires après sa sortie en 2004, le RAZR V3, téléphone à clapet en aluminium argenté équipé d'un double écran, serait sur le point de s'offrir un revival remarqué.



D'après les informations du Wall Street Journal, Motorola va relancer sa production pour le mettre sur le marché dès le mois de février au prix de 1.500 dollars, soit environ 1.300 euros.

Contrairement à la réédition du Nokia 3310 par la marque HMD Global, Motorola veut remettre le RAZR au goût du jour avec des composants de dernière génération. Selon le Wall Street Journal, le futur RAZR pourrait être équipé d'un écran pliable, une technologie en vogue dans la téléphonie. L'entreprise américaine a déposé l'été dernier un brevet décrivant un smartphone à clapet qui pourrait correspondre à ce produit.

Motorola pourrait faire revivre le téléphone à clapet sous la forme d'un écran pliable Crédit : Motorola

Motorola n'est pas le premier constructeur à s'intéresser aux écrans capables de se plier pour tenir dans une poche et de se déplier pour offrir une surface d'affichage comparable à celle d'une tablette. La marque chinoise Royole a présenté au dernier CES le premier smartphone à écran flexible commercialisé sur le marché. Samsung a présenté un prototype d'écran du même type cet automne et devrait lancer son propre modèle dans les prochaines semaines. LG et Huawei sont aussi sur le coup.



Motorola a déjà tenté de ressusciter le RAZR à plusieurs reprises par le passé. La marque s'est associée à l'opérateur Verizon en 2011 et 2012 pour concevoir la gamme RAZR Droid. Mais les appareils, des smartphones milieu de gamme biens dans leur époque, n'avaient plus grand chose à voir avec le mobile à clapet initial et la nostalgie n'a pas opéré.