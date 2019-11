publié le 14/11/2019 à 10:33

Le mobile emblématique de Motorola est de retour. Comme prévu, la marque américaine a présenté ce mercredi 13 novembre une nouvelle version du Razr, son téléphone à clapet culte vendu à plus de 130 millions d’exemplaires au milieu des années 2000. Comme la version originale, le nouveau Razr se rabat sur lui-même pour gagner en compacité. Mais il troque son clapet pour un écran pliable, la nouvelle tendance de la téléphonie. Il sera commercialisé début 2020 aux Etats-Unis par Lenovo, qui détient Motorola, au prix de 1.500 dollars.

Le Razr conserve son format de poche et certains éléments de son esthétique d’antan qu'il enrichit par les fonctionnalités d'un smartphone actuel. Fermé, il ne laisse apparaître qu’un petit écran de 2,7 pouces dédié aux notifications et à l'assistant Google. Ouvert, il propose un affichage Oled classique, annoncé de 6,2 pouces au ratio panoramique 21:9, plus grand qu’auparavant. Les deux parties de l’écran sont reliées par une charnière. Le bas du smartphone est renforcé par un menton très épais qui devrait intégrer certains composants électroniques.

Malgré son prix élevé, le Razr nouvelle génération offre une configuration très légère. Il est propulsé par un processeur Snapdragon 710 avec 6 Go de mémoire vive, 128 Go de stockage et est alimenté par une batterie de 2510 mAh. L'interface évolue sous Android 9. La partie photo est elle aussi très conventionnelle avec un capteur principal de 16 Mpx et une caméra frontale de 5 Mpx.

Aucune information sur une éventuelle sortie française n'a pour l'instant été communiquée. Mais une page consacrée au Razr a fait son apparition sur le site français de Motorola suggérant une commercialisation dans nos frontières.