publié le 01/11/2019 à 17:37

Le retour du mobile emblématique de Motorola se précise. Le Razr, téléphone à clapet culte du groupe américain vendu à plus de 130 millions d’exemplaires au milieu des années 2000, va faire son grand retour sous la forme d’un smartphone pliable. Il doit être officialisé lors d’une conférence de presse le 13 novembre et commercialisé avant la fin d’année par Lenovo, qui détient Motorola.

À quelques jours de sa présentation officielle, son design ne fait plus beaucoup de doute. Le spécialiste américain des fuites dans l’industrie mobile Evan Blass a publié sur son compte Twitter une série de photos montrant l’appareil sous tous les angles.

Les images confirment la conception originale du téléphone. Le Razr va conserver son format clapet et certains éléments de son esthétique d’antan. Fermé, il ne laisse apparaître qu’un petit écran dédié aux notifications. Ouvert, il propose un affichage Oled classique, annoncé de 6,2 pouces, plus grand qu’auparavant. Les deux parties de l’écran sont reliées par une charnière. Le bas du smartphone est renforcé par un menton très épais qui devrait intégrer certains composants électroniques.

Le Razr devrait proposer un écran de 6 pouces une fois déplié Crédit : Evan Blass

Quelques informations ont filtré sur les caractéristiques techniques du nouveau Razr. Selon le site KitGuru, il devrait bénéficier d’un processeur Snapdragon 710, de 4 à 6 Go de mémoire vive, de 128 Go de stockage et être alimenté par une batterie de 2730 mAh. Une configuration légère par rapport à son prix de vente annoncé autour de 1.500 dollars.