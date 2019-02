Motorola lance un smartphone avec 60 heures d'autonomie

publié le 08/02/2019 à 19:10

Motorola renouvelle sa gamme "Moto G". Lancés en 2013, ces smartphones se sont imposés au fil du temps comme d'excellents appareils vendus à des tarifs abordables. Le Moto G6 fut notamment l'un des meilleurs rapport qualité-prix de l'année passée.



La filiale du groupe chinois Lenovo remet le couvert cette année et lancera mi-février quatre nouvelles versions de son smartphone vedette, avec des améliorations globales au niveau de l'appareil photo, de l'autonomie et du processeur.

Le plus intéressant du lot est probablement le Moto G7 Power qui pourrait bien devenir le smartphone grand public le plus endurant du marché. Sa batterie de 5.000 mAh promet d'offrir jusqu'à soixante heures d'utilisation en une seule charge. Suffisant pour surfer, jouer, travailler ou visionner des vidéos pendant près de deux jours et demi.

L'intégration de cette batterie importante ne se ressent pas trop au niveau du poids. Avec 190 grammes sur la balance, il est toujours plus léger que le Xiaomi Mi Mix 3 et son écran coulissant.

Le Moto G7 Power promet de nouveaux records d'endurance avec sa batterie 5.000 mAh Crédit : Motorola

Le G7 Power est équipé d'un grand écran HD+ de 6,2 pouces, d'un processeur Snapdragon 632, de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage. Il sera disponible en France le 15 février pour 229,99 euros.

De 169 à 329 euros

Vendu 329 euros, le Moto G7 Plus est le nouveau fer de lance de la gamme. Au-delà de sa configuration milieu de gamme (Snapdragon 636, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, batterie 3.000 mAh), il offre une fonctionnalité de charge ultra-rapide avec un chargeur USB-C de 27 W capable de recharger 60% de l'appareil en un quart d'heure. Il met aussi l'accent sur la photo avec un double capteur de 16 Mpx + 5 Mpx à stabilisation optique et zoom numérique.

Le Moto G7 Plus promet de bons clichés avec son double capteur à stabilisation optique Crédit : Motorola

Plus modeste, le Moto G7 propose pour quatre-vingt euros de moins le même écran IPS Full HD à encoche de 6,2 pouces mais se contente d'une double optique 12 Mpx + 5 Mpx, d'un processeur Snapdragon 632 et d'un chargeur rapide 15W. Ces trois modèles sont équipés d'une prise Jack.

Le Moto G7 propose un design plus affiné que les précédents smartphones de la gamme Crédit : Motorola

Vendu seulement 169 euros, le G7 Play est le plus abordable de la gamme. Il est aussi le moins bien équipé avec un processeur Snapdragon 632, 2 Go de RAM, 32 Go de stockage, un appareil photo 13 Mpx et un écran HD+ de 5,7 pouces mais tout de même une prise Jack et un port USB-C.

Pour 169 euros, le Moto G7 Play propose une configuration modeste avec une prise Jack et un port USB-C Crédit : Motorola