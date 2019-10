Mort d'Alexeï Leonov, premier homme à flotter dans l'espace

publié le 11/10/2019 à 14:29

Le premier piéton de l'espace s'est éteint. Le cosmonaute soviétique Alexeï Leonov, premier homme à avoir effectué une sortie en dehors d'un vaisseau dans l'espace mais aussi commandant de la première mission spatiale conjointe de l'URSS et des États-Unis, est décédé ce vendredi 11 octobre à l'âge de 85 ans. "Alexeï Leonov est mort à Moscou à 12H40 des suites d'une longue maladie", a indiqué à l'AFP sa collaboratrice Natalia Filimonova.

Le 18 mars 1965, cinquante-deux ans avant Thomas Pesquet, il était devenu le premier homme à effectuer une sortie extravéhiculaire en direct à la télévision. Une heure et demie après avoir quitté le sol terrien, il s'était extrait de son vaisseau Voskhod-2 pour flotter dans le vide interstellaire, seulement retenu par un câble de quelques mètres. "Je m'avançais vers l'inconnu et personne au monde ne pouvait me dire ce que j'allais y rencontrer", avait-il expliqué à la suite de cet exploit.

Cette première plongée dans l'inconnu fut loin d'être aussi maîtrisée qu'aujourd'hui. Aveuglé par le Soleil, il avait péniblement regagné son vaisseau car sa combinaison s'était dilatée sous l'effet du changement de pression atmosphérique. Une prouesse historique sur laquelle était revenue notre journaliste Sophie Joussellin cet été dans sa chronique "La tête dans les étoiles".

Alexei Leonov aurait pu devenir le premier homme à marcher sur la Lune. Mais les États-Unis dépassèrent l'URSS dans la course à l'espace et Neil Armstrong passa à la postérité en 1969. Il fut finalement le commandant soviétique de la mission Apollo-Soyouz en 1975, la première menée conjointement par les deux rivaux de la Guerre froide et la course à l'espace. La première marche d'une collaboration technologique qui se poursuit encore de nos jours. Ses funérailles auront lieu mardi à Moscou.