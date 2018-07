et Loïc Farge

publié le 31/05/2016 à 08:49

Depuis la fin du week-end, une photo d'addition circule sur le Net. Une note on ne peut plus classique de 14 euros. Rien d'extraordinaire en soit, sauf que cette somme ne correspond pas au règlement d'un menu du jour ou d'un plat du jour. Sur l'image, en face de ce montant il est juste écrit "Un expresso". Cela fait un poil cher, même au bar de l'Hôtel Métropole de Monaco, où a été consommé le fameux breuvage.



Le montant a paru tellement élevé que les journalistes de Nice-Matin, interloqués par la photo, ont voulu vérifier le tarif du café pour voir s'il n'y avait pas de truquage sur l'addition. On apprend que 14 euros ne correspond pas au prix d'un simple café, contrairement à ce qui est écrit sur la note, mais d'un double expresso (ce qui change tout !). L'expresso de base n'étant qu'à... 9 euros.

Ce qui est étonnant, c'est que ce week-end avait lieu le Grand prix de F1 de Monaco. Quand les journalistes du quotidien azuréen ont appelé pour vérifier le tarif, on leur a expliqué que même à ce prix-là, le bar était "tout le temps plein" et que "même en réservant une table il pouvait y avoir quand même de l'attente". Comme quoi le tarif n'est pas prohibitif pour tout le monde.

La photo de la facture d'un café à 14 euros à Monaco Crédit : DR