publié le 26/11/2018

Après sept années de travail et six mois et demi de voyage dans l'espace, la sonde américaine Insight va toucher la surface de la planète Mars, lundi, à l'issue d'une descente à haut risque de près de sept minutes. Partie le 5 mai de Californie, la mission a pour but d'étudier le coeur de Mars pour percer les mystères de sa formation et comprendre l'évolution des planètes telluriques, notamment à l'aide d'un instrument hypersensible de conception française.



C'est la première fois depuis 2012 qu'un engin tente de se poser sur Mars, depuis le véhicule Curiosity de la Nasa, le seul encore actif sur cette planète voisine de notre Terre. Atterrir sur Mars est une opération très risquée. Seuls les États-Unis ont réussi à y poser des robots. L'URSS a écrasé plusieurs atterrisseurs, tout comme les Européens, tout récemment en 2016. Près d'un tiers des missions lancées sur la planète rouge n'ont pas survécu à l'atterrissage.

De l'entrée dans l'atmosphère au premier contact avec la surface, l'atterrissage martien est une manœuvre d'autant plus périlleuse que la distance avec la Terre (146 millions de kilomètres) ne permet pas un pilotage manuel par des humains. Tout est programmé : l'ensemble des actions sera réalisé en automatique. Sept minutes de terreur et d'angoisse pour les ingénieurs de la Nasa qui pourront seulement croiser les doigts en suivant la descente à distance.

20h47, entrée dans l'atmosphère de Mars

Insight doit entrer l’atmosphère martien à 19h47 GMT, soit 20h47, heure française. Lancée à une vitesse de près de 20.000 km/h, la sonde devra viser un rectangle de 10 km sur 24. Elle sera alors à 125 kilomètres du sol de la planète rouge. Insight devra aborder cette étape dans une position très oblique pour ne pas voler en éclat. Durant trois minutes et demi, le frottement atmosphérique va faire monter la température du bouclier thermique jusqu'à 1.500 degrés. La sonde commencera ensuite à décélérer sous la friction de l'atmosphère.

Quatre minutes plus tard, à 11 km d'altitude, un parachute doit être déployé pour freiner brutalement la descente. Le bouclier thermique sera ensuite éjecté de la sonde puis l'atterrisseur déploiera ses trois jambes. Une fois le parachute détaché, à 20h53, la sonde entamera la descente finale. Une chute libre de quelques secondes avant l'allumage de ses 12 rétrofusées pour réduire sa vitesse à environ 8 km/h. À 20h55, sept minutes après son premier contact atmosphérique, Insight pourra enfin "amarsir" et déployer ses panneaux solaires qui alimenteront ses instruments en énergie.



Tout le long de la chute, rien ni personne ne pourra venir en aide à Insight pour remédier à une défaillance ou corriger une trajectoire par exemple. La latence de communication entre la Terre et Mars est de 8 minutes. Les ingénieurs de la Nasa devront patienter jusqu'à 21h01 et le premier signal envoyé par la sonde pour savoir si elle est intacte et bien calée sur ses trois pieds.