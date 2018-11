publié le 26/11/2018 à 12:35

"Atterrissage confirmé!" a annoncé la contrôleuse. Les ingénieurs et scientifiques de la Nasa ont immédiatement laissé éclater leur joie. La sonde InSight, envoyée par la Nasa en mai dernier, a atterri ce lundi 26 novembre sur Mars à 20h54, à quelque 90 millions de km de la Terre. Elle représente un nouvel espoir de percer davantage les secrets de la planète rouge.



À son bord, un sismomètre ultra-précis, signé l'entreprise française Sodern, aura pour principal objectif d'"écouter" la planète, ses vibrations, ses interactions avec les autres corps célestes, et la vie de son sol pour permettre une cartographie complète de l'intérieur de Mars.

Planète rocheuse comme la Terre, elle possédait autrefois des volcans et des océans à sa surface. Le tout s'est refroidi avec les années. Ce sont ces origines que les scientifiques cherchent à mieux connaître et à comprendre. L'intérêt pour eux étant de savoir si Mars représente le futur de la planète Terre.

21h12 – Une première image de Mars a été publiée par la Nasa.

¿ Wish you were here! @NASAInSight sent home its first photo after #MarsLanding:



InSight’s view is a flat, smooth expanse called Elysium Planitia, but its workspace is below the surface, where it will study Mars’ deep interior. pic.twitter.com/3EU70jXQJw — NASA (@NASA) 26 novembre 2018

20h54 – La sonde s'est posée sur Mars avec succès après près de sept mois de voyage interplanétaire. Les ingénieurs et scientifiques de la Nasa laissent éclater leur joie.

20h47 – La sonde est entrée dans l’atmosphère avec une vitesse avoisinant les 20.000 km/h. La descente, phase la plus périlleuse du voyage, doit durer 6 minutes et demi.





20h41 – La sonde InSight vient de se séparer de son vaisseau de croisière.



20h30 – Au total, la sonde InSight aura nécessité 7 ans de travail et 7 mois de voyage dans l’espace avant de pouvoir toucher le sol martien. "Avec Mars, rien n'est jamais acquis. Mars est difficile", résumait encore Thomas Zurbuchen, chef du directorat scientifique de la Nasa, l'agence spatiale américaine qui a approuvé cette mission de près d'un milliard de dollars.



20h00 – InSight sera suivie par un autre engin spatial : Mars Cube one (MarCO). Composé de deux nano-satellites, MarCO se dirige lui aussi vers Mars. Il déploiera, à titre d’expérimentation, des relais de télécommunications entre la Terre et InSight durant la descente de ce dernier vers la planète rouge.



19h30 – Entre son entrée dans l’atmosphère prévue à 20h47 et son atterrissage prévu à 20h54, 7 minutes s’écouleront. "Lundi soir, on va vivre 'les sept minutes de terreur'", a déclaré le patron du Cnes, Jean-Yves Le Gall.





19h00 – Pour découvrir tous les détails passionnants de la mission (son suivi GPS, son histoire, les différentes étapes de construction de la sonde, l'approche scientifique de la mission...), vous pouvez vous rendre sur le site spécialement dédié à la sonde InSight de la Nasa.



18h30 – Envoyée par la Nasa le 5 mai 2018 dans un lanceur Atlas V depuis la base Vanderberg (Californie), la mission InSight durera deux ans et constituera le douzième volet du programme Discovery de l'agence spatiale américaine.



18h00 – Au moment de la descente de la sonde dans l’atmosphère martienne, un parachute s'ouvrira automatiquement, la freinant brutalement. Puis, une fois largué le bouclier thermique, l'atterrisseur déploiera ses trois jambes et le parachute se détachera. La sonde allumera bien vite ses 12 rétrofusées qui ralentiront à environ 8 km/h la descente de l'engin, qui ne pèsera alors plus que 365 kg. On vous explique comment vont se dérouler ces 7 minutes de descente infernale.



17h30 – L'atterrissage de la mission sera une véritable épreuve pour les ingénieurs de la Nasa-JPL, qui l'observeront depuis la Californie. À cause de la latence de communication de 8 minutes, le pilotage du module ne pourra pas se faire depuis la Terre : tout sera automatique, grâce à un programme informatique embarqué.



Les Terriens ne seront donc que spectateurs. Les scientifiques ne seront donc avertis de la bonne arrivée de la sonde que 8 minutes après le véritable atterrissage de celle-ci. De plus, en cas de problème, ils ne pourront rien faire : seulement regarder.

17h00 – La sonde se déplacera à environ 20.000 km/h, soit trois à quatre fois plus qu'une balle de fusil, et devra viser un rectangle de 10 km sur 24 km. Rapporté à son point de départ sur Terre, "c'est comme marquer un but à 130.000 km de distance", souligne la Nasa.



16h30 – Outre le sismomètre français, InSight déposera également un autre appareil sur le sol martien : HP3, de son nom, est une sonde qui aura pour mission de mesurer la température interne de la planète.



16h00 – Avant cet atterrissage, la sonde InSight aura parcouru au total 480 millions de km en sept mois depuis la Terre. Elle devrait se poser sur Elysium Planitia, une grande plaine équatoriale, non loin du lieu d'atterrissage de Curiosity en 2012.

La sonde Insight devrait se poser sur Elysium Planitia, une grande plaine équatoriale, non loin du lieu d'atterrissage de Curiosity en 2012 Crédit : Nasa / JPL

15h30 – Si son atterrissage est un succès, cette mission sera la première à se poser sur Mars depuis l'atterrissage réussi du rover de la mission Mars Science Laboratory, Curiosity, en 2012, et celui raté de l'atterrisseur Schiaparelli en 2016. À ce jour, Curiosity et Opportunity (atterri en 2004) sont les deux seuls rovers encore actifs à la surface de Mars.



15h00 – Sur l'antenne de RTL, François Forget, planétologue et spécialiste de Mars, a déclaré lundi matin que la tension était à son maximum dans les locaux de la Jet Propulsion Laboratory (JPL), qui gère la sonde InSight : "On ne pourra récupérer les informations qu'au fur et à mesure que les étapes seront franchies. On ne pourra rien faire et on croise les doigts".



14h30 – À son bord, la sonde embarque "Seis", un sismomètre ultra-précis et très sensible conçu par l'entreprise française Sodern. Après avoir été délicatement posé sur la surface de Mars par un bras robotisé, le sismomètre sera recouvert d'une cloche afin de le protéger des vents.



14h00 – Cette mission a pour objectif l'étude et l'analyse du sol de Mars. À l'image des cartographies des différentes couches internes de notre planète bleue, une cartographie précise de l'intérieur de Mars devrait pouvoir être réalisée à l'issue de cette mission. Une première pour les chercheurs qui souhaitent en connaître davantage sur les origines de la planète rouge.



13h30 – Si vous souhaitez assister à l'atterrissage de la sonde "en personne", il est également possible de vous rendre dans les lieux de retransmission publics. En France, ils sont au nombre de quatre :

> La Cité des Sciences et de l'Industrie, à Paris, à partir de 17h

> La maison de quartier Pont Morineau, à la Roche-sur-Yon (Vendée), à partir de 19h30



> La Cité de l'Espace, à Toulouse (Haute-Garonne), à partir de 19h30

> Le lycée Saint-Paul, à Vannes (Morbihan) à partir de 20h



13h00 – Pour assister au direct, vous pourrez vous rendre sur la chaîne publique de diffusion de la Nasa, ainsi que sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook de l'agence spatiale américaine. Le canal multimédia de la Nasa diffusera quant à lui un flux ininterrompu des caméras de la JPL Mission Control, avec uniquement le son de la mission.



12h30 – Suivez avec nous en direct l'atterrissage de la sonde InSight sur la planète Mars. Si aucun problème technique ne survient, la mission devrait atterrir sur la planète rouge aux alentours de 20h54, heure de Paris.