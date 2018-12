publié le 12/12/2018 à 14:42

InSight continue de documenter son aventure martienne. Après avoir dévoilé pour la première fois la beauté silencieuse de Mars depuis sa surface, l'atterrisseur de la Nasa vient de publier son premier selfie pris sur le sol de la planète rouge.



Le cliché, mis en ligne sur le compte Twitter NasaInSight mardi 11 décembre, est le fruit de onze images assemblées les unes aux autres à la manière d'une mosaïque. Les images ont été capturées grâce à une caméra placée sur le bras robotique de la sonde.

Le selfie montre les panneaux solaires du lander, sa plateforme principale et les instruments scientifiques qui serviront à passer au crible les entrailles de Mars lorsque les ingénieurs de la Nasa auront déterminé le meilleur endroit où les positionner.

InSight a touché le sol martien le 26 novembre dernier après un voyage de sept mois dans l'espace et un amerrissage à haut risque réalisé avec succès. Fruit de sept ans de travail et de plus de 800 millions d'euros d'investissement, l'engin a déplié ses panneaux solaires et recharge ses batteries pour l'instant.



La Nasa estime qu'il faudra encore un peu plus de deux mois pour déployer les instruments, un sismomètre de conception française et une sonde, qui permettront de mesurer les variations du sol provoquées par les ondes de choc des météorites et les séisme.



InSight entamera alors véritablement sa mission de cartographie de l'intérieur de Mars et les scientifiques pourront commencer à étudier la structure interne de la planète pour en savoir plus sur l'histoire de sa formation.