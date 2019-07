publié le 20/07/2019 à 11:07

Philippe Henarejos, rédacteur en chef de la revue "Ciel et Espace" et auteur de Ils ont marché sur la Lune (Belin, 2018) revient sur le cinquantième anniversaire du “pas de géant” réalisé par Neil Armstrong le 20 juillet 1969.

En envoyant des Hommes sur la lune, la mission Apollo 11 assumait "une part de risque incroyable", rappelle Henarejos. D’autant plus lorsque Armstrong s’affranchit de la procédure et décide de prendre des photos avant d’effectuer les prélèvements sur le sol lunaires contrairement à ce qui était prévu par la Nasa.

Pour lui l'aventure de ces premiers hommes ne peut pas se réduire à la course géopolitique à l'espace que se livraient à l'époque les Etats-Unis et l'URSS : "On pourrait trouver ça futile, à quoi bon aller sur la Lune ? Mais grâce à Apollo 11 on a appris beaucoup de choses sur l'histoire de la Terre, sur l'histoire des planètes."



Le spécialiste est optimiste quant au retour d’un homme sur la Lune : "Les choses sont en train de bouger grâce à des acteurs privés qui ne sont plus des sous-contractants de la Nasa”. D’autant que de telles missions auront des retombées dans la vie courante : Apollo 11 a amené la miniaturisation de l’informatique, “c’est la glorieuse incertitude de l’exploration”.