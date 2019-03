Microsoft va lancer sa première Xbox sans lecteur de disque

La XBox One X se targue quant à elle d'être la console la plus puissante du marché (499 €)

Microsoft se prépare à entrer dans la nouvelle ère du jeu vidéo. Selon les informations du site spécialisé Windows Central, la firme de Redmond s'apprête à lancer une console de salon dépourvue de lecteur de disque optique. La machine répondrait au nom de Xbox One S All-Digital Edition et ne serait autre que l'ancien projet Maverick. Elle serait proposée en précommande dès le mois d'avril 2019 et disponible en mai prochain dans le monde entier. Aucun prix n'a encore été annoncé.



Ce lancement marque une nouvelle étape dans la stratégie vidéo-ludique de Microsoft. Cela permet à l'entreprise américaine de préparer le terrain à l'arrivée d'une offre de cloud gaming (jeu à la demande en streaming) maison et de se positionner sur le marché en plein essor des jeux dématérialisés, qui sont en passe de remplacer les jeux physiques et rapportent davantage d'argent aux éditeurs.

La suppression du bloc optique permet aussi à la firme de réduire considérablement les coûts de fabrication de la console. Cela pourrait se répercuter sur son prix de vente. Mais la machine devra cependant proposer un espace de stockage conséquent pour pouvoir conserver les jeux. Une excellente connexion à Internet sera aussi indispensable pour pouvoir jouer sans ralentissements.