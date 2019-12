Microsoft va bientôt vous lire vos mails à haute voix

publié le 09/12/2019 à 14:32

Microsoft a dévoilé en fin de semaine dernière les versions repensées de ses applications mobiles Outlook, OneDrive, Word, Excell et PowerPoint qui composent sa célèbre suite de bureautique Office. En plus d'harmoniser les applications sur le plan du design, les changements visent à "faire passer la productivité mobile au niveau supérieur", écrit le géant de la technologie dans un billet de blog mis en ligne le 5 décembre.

La firme de Redmond s'est évertuée pour cela à améliorer la microproductivité des utilisateurs. Elle est partie du principe que si les gens peuvent passer jusqu'à quatre heures par jour sur leur smartphone, ils exécutent surtout des micro tâches d'une durée de 20 à 30 secondes par session avec une durée d'attention relativement courte.

Ce parti-pris se traduit par l'intégration de la fonctionnalité "Jouer mes emails" qui permettra aux utilisateurs d'écouter les messages contenus par leur boîte de réception comme s'il s'agissait d'un podcast afin de les aider à utiliser leur temps d'inactivité de façon plus productive, en déplacement par exemple.

Les applications Word et Office proposeront une fonction similaire pour lire à voix haute des documents. Il sera aussi possible de numériser rapidement des documents et des tableaux avec son smartphone depuis Office, OneDrive et Excell. Les nouvelles versions des applications seront disponibles dans les prochaines semaines.

