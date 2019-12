Microsoft a vendu plus de 40 millions de Xbox one depuis son lancement en 2013

Il n'y aura pas une mais vraisemblablement deux nouvelles Xbox sous les sapins à Noël l'année prochaine. De nouveaux éléments viennent étayer la rumeur selon laquelle Microsoft travaillerait bien sur deux modèles de consoles de nouvelle génération pour la fin 2020.

Selon les sites spécialisés The Verge et Kotaku, le développement du Project Scarlett, présenté en juin lors du dernier salon E3 de Los Angeles, aurait finalement accouché de deux appareils distincts : une console plus puissante répondant au nom de code Anaconda et une autre plus accessible et dépourvue de lecteur de disque appelée Lockhart.

La première offrirait une expérience de jeu la plus qualitative, avec des images 4K à 60 images par seconde, à l'image de la Xbox One X (449 euros) aujourd'hui, la console la plus puissante du marché. La seconde offrirait une qualité 1440p à 60 images par seconde et ferait l'économie du lecteur de disque.

Une bataille au sommet avec la PlayStation 5

Elle donnerait accès aux jeux dématérialisés du Microsoft Store à l'unité ou sur abonnement. Elle serait proposée à un prix plus abordable, comme la Xbox One S (249 euros) aujourd'hui. Les deux consoles devraient disposer d'un dispositif de stockage SSD pour réduire les temps de chargement.

Une bataille au sommet se dessine pour la fin d'année 2020. Le principal concurrent de Microsoft doit aussi lancer la PlayStation 5. Peu de choses ont filtré pour l'instant sur les caractéristiques de la future console de Sony. On sait déjà qu'elle comportera un lecteur Blu-Ray 4K et un disque SSD.

Il sera aussi possible d'installer une partie d'un jeu seulement pour libérer de l'espace de stockage. Enfin, sa manette devrait proposer des vibrations sous la forme de retours haptiques afin de renforcer l'immersion dans les jeux.