Messenger : il est désormais obligatoire d'avoir un compte Facebook

Messenger compte plus d'un milliard utilisateurs actifs

publié le 27/12/2019 à 20:00

Introduit en 2015, Messenger était utilisable sans pour autant avoir un compte Facebook. Un simple numéro de téléphone suffisait pour accéder à l'application. Une chose qui est aujourd'hui révolue : désormais, il est nécessaire d'avoir un compte Facebook pour utiliser l'application de messagerie instantanée.

"Si vous êtes nouveau sur Messenger, vous remarquerez que vous avez besoin d'un compte Facebook pour discuter avec des amis et fermer les connexions", a déclaré un porte-parole du réseau social par e-mail à VentureBeat, dans un article paru jeudi 26 décembre. "Nous avons constaté que la grande majorité des personnes qui utilisent Messenger se connectent déjà via Facebook et nous voulons simplifier le processus. Si vous utilisez déjà Messenger sans compte Facebook, vous n'avez rien à faire."

Cette nouvelle politique d'utilisation ne concerne que les nouveaux utilisateurs. Pour le moment, ceux qui utilisent déjà Messenger avec un numéro de téléphone ne sont pas concernés. Ce changement de la part de Facebook pourrait trouver sa source dans le projet de l'entreprise d'unifier toutes ses applications (WhatsApp, Facebook, Instagram) en une seule.