Message Arecibo : il y a 44 ans, l'humanité contactait les extraterrestres

publié le 16/11/2018 à 12:02

Le monde célèbre aujourd'hui le quarante-quatrième anniversaire du message Arecibo. Le 16 novembre 1974, Carl Sagan, Frank Drake et des scientifiques de l'observatoire d'Arecibo, situé sur l'île de Porto-Rico (États-Unis), envoyaient un signal radio en direction de Messier 13, un amas globulaire stellaire gravitant à 25.000 années-lumière de la Terre, dans la constellation d'Hercule, caressant l'infime espoir d'atteindre une hypothétique forme de vie intelligente.



Ce message de trois minutes contient des informations sur l'humanité codées en utilisant une chaîne de 1.679 chiffres binaires pouvant être décryptée de façon universelle. On y trouve ainsi les chiffres en format binaire, les éléments constitutifs de l'ADN, une silhouette humaine de taille moyenne (1,76 m), le nombre d'habitants sur la Terre à l'époque (environ 4 milliards), une représentation du système solaire et une image du télescope Arecibo.

Représentation colorée du message Aceribo Crédit : Creative Commons

Comme une bouteille jetée dans l'immensité de l'espace, le message Arecibo n'appelle pas forcément de réponse. Les scientifiques estimaient qu'il lui faudrait plus de 20.000 ans pour atteindre sa destination finale. À ce jour, le signal se trouve encore à 44 années-lumière de la Terre. Il n'a même pas parcouru 20% de son voyage interstellaire.



Le message Arecibo était surtout une démonstration technologique. À l'époque, le radiotélescope étrennait une nouvelle antenne principale de plus de 300 mètres de diamètre avec une sensibilité inédite. Jusqu'à la mise en service du radiotélescope chinois FAST en 2016, il s'agissait de l'antenne la plus puissante au monde.



Depuis la transmission du message Arecibo à l'univers, huit signaux interstellaires ont été émis dans l'espace. Il y a dix ans, la Nasa a envoyé depuis Madrid le titre des Beatles Accross the Universe à destination de l'Étoile polaire. L'an passé, des scientifiques européens du METI ont diffusé un message radio vers l'exoplanète GJ 273b.