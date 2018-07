Mes Dépanneurs, le site pour trouver des artisans disponibles et moins chers

publié le 26/04/2016 à 13:37

Le bon plan du net aujourd'hui avec vous Mélina, c'est le site internet mesdepanneurs.fr qui vous permet d'entrer très rapidement en contact avec des artisans qualifiés. On a déjà tous connu ces galères du quotidien. La chaudière qui lâche, une fuite d'eau ou le pire - en tout cas pour moi, parce que je vous assure que je suis une spécialiste en la matière - les clés de son appartement qu'on oublie à l'intérieur de l'appartement ! Un dimanche soir en plus, bien entendu. Dans ces cas là, en général, on se met à pleurer, parce qu'on sait que ça va nous coûter bien cher et qu'il va falloir prendre son mal en patience ! Eh bien dites stop !



Grâce au site mesdepanneurs.fr vous allez être mis en contact avec des artisans qualifiés : serruriers, électriciens, plombiers... Qui sont disponibles dans les 20 minutes ! Et qui pratiquent des tarifs raisonnables. Plus question de se faire arnaquer, comme ça arrive malheureusement trop souvent, et de débourser 1.000€ pour une simple fuite d'eau ! Le site vous donne d'emblée une estimation du prix de l'intervention et promet que l'artisan ne le dépassera pas.

Les fondateurs de "mesdepanneurs" ont rencontré chaque professionnel inscrit sur la plateforme et affirment avoir rejeté 60% des candidats pour ne garder que les meilleurs. Mes dépanneurs, ça fonctionne pour l'instant en Île-de-France et pour les habitants de Lille et sa région ! Vous pouvez y accéder sur Internet et via l'application gratuite, sur iPhone et Android.