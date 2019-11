publié le 07/11/2019 à 04:02

La Terre et le Soleil auront une invitée lundi 11 novembre : Mercure, la plus petite planète du système solaire, va s'intercaler et passer devant le Soleil à la mi-journée. Ce phénomène est rare : il ne se produit que 13 ou 14 fois par siècle. La prochaine date étant le 13 novembre 2032.

Si la météo le permet, il sera possible d'observer ce phénomène depuis la France, mais pas à l'œil nu. Mercure est bien trop petite pour cela. Il faudra donc être bien équipé pour ne rien manquer. Mais attention, si vous utilisez un télescope, ou une lunette astronomique, n'oubliez pas le filtre de protection car il est dangereux de regarder le Soleil directement.

Pour ceux qui sont intéressés par l'astronomie, mais qui n'ont pas le matériel adéquat, il y a toujours la solution d'Internet. L'événement sera retransmis en direct sur YouTube depuis l'Observatoire du Pic de Château-Renard, à Saint-Véran dans les Hautes-Alpes.

Mais il y a toujours la variable météo à prendre en compte et il risque de ne pas faire très beau lundi dans les Hautes-Alpes. Météo-France prévoit des averses orageuses sur tout l'Est du département.

> Observez le passage de Mercure devant le Soleil