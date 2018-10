MeloMind, un casque connecté pour apprendre au cerveau à se relaxer

publié le 22/10/2018 à 20:00

Utiliser les neurosciences pour entraîner son cerveau et mieux gérer son stress au travail. C'est tout l'objectif de MeloMind. Développé par l'entreprise française MyBrain Technologies en collaboration avec l'Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM) à Paris, MeloMind est une méthode d'entraînement de relaxation profonde évolutive et personnalisée basée sur le neurofeedback (ou retour neuronal). Cette technique utilisée depuis les années 1960 en clinique permet de suivre l'activité cérébrale en temps réel pour apprendre à la contrôler progressivement et renforcer la capacité du cerveau à se relaxer.



Le dispositif MeloMind est constitué d'un casque audio équipé d'électrodes et d'une application pour smartphones. Le casque diffuse des sons relaxants et mesure en même temps l'activité électrique du cerveau en réalisant un électroencéphalogramme. Parallèlement, l'application délivre un retour sensoriel auditif immédiat dont l'intensité varie en fonction du niveau de relaxation. L'utilisateur sait instantanément lorsqu'il parvient ou non à maîtriser son stress et peut ainsi évaluer facilement l'efficacité de différentes techniques de relaxation comme la respiration ou la méditation.

MyBrain Technologies veut mettre les avancées des neurosciences au service du grand public Crédit : MyBrain Technologies

MeloMind se pratique par sessions d'une quinzaine de minutes à raison de deux à trois fois par semaine. Pour être efficaces, ces séances doivent s'inscrire dans un entraînement à long terme de minimum trois mois. Brain Technologies propose seulement le dispositif aux entreprises pour l'instant, à travers un système de licences facturées entre 100 et 500 euros par an en fonction du nombre de salariés inscrits au programme.

À terme, l'entreprise n'exclut pas de commercialiser des solutions à destination du grand public. Comme l'explique Yohann Attal, docteur en neurosciences et cofondateur de Mybrain Technologies, l'objectif est de "mettre les avancées des neurosciences au service du plus grand nombre".