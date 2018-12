Mars : une sonde photographie un cratère complètement gelé

publié le 20/12/2018 à 20:15

Cela fera 15 ans le 25 décembre prochain. 15 ans que la sonde Mars Express, lancée en 2003 par l'Agence spatiale européenne, est entrée en orbite martienne. Et pour fêter cet anniversaire, et les fêtes de fin d'année terrestres dans le même temps, la sonde nous a envoyé une splendide photo en provenance de la planète rouge.





On y voit le cratère Korolev, situé dans la gigantesque région de Vatistas Borealis (sur la face cachée de la Lune), une immense zone sans relief qui englobe tout l'hémisphère nord de la planète et encercle la calotte polaire martienne.

Prise par la caméra stéréoscopique à haute résolution (HRSC) de la sonde, cette vue du cratère de Korolev est composée de cinq bandes différentes qui ont été recombinées pour ne former qu'une seule photo. Le contexte géographique du terrain qui entoure le cratère a également été reconstitué pour offrir une image complète.

Une couche épaisse de 1,8 kilomètre

Large de 82 km, Korolev se situe au sud d'un vaste terrain, Olympia Undae. Rempli d'une couche de glace (et non de neige) d'1,8 kilomètre d'épaisseur, ce cratère est un "exemple particulièrement bien préservé de cratère martien", explique l'Esa sur son site internet.



Et, chose étonnante, il est gelé en permanence. Comme le précise l'agence spatiale française, il s'agit en réalité de ce qu'on appelle un "piège froid" : l'air se déplaçant au-dessus de la glace s'affaisse et créé une couche de froid au-dessus de la glace elle-même. Ce bouclier thermique empêche ainsi la glace de chauffer et de disparaître.

Carte du pôle nord de la planète Mars Crédit : Wikimédia / Jim Secosky at @JPL