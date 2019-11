publié le 21/11/2019 à 04:36

"Il y a eu, et il y encore, de la vie sur Mars." Cette affirmation n'est pas celle d'un rêveur, ni même d'un fou, mais celle de William Romoser, entomologiste à l'université de l'Ohio (États-Unis). Ce mardi 19 novembre, le spécialiste des insectes très reconnu affirme que des clichés pris sur Mars permettent d'affirmer la présence de vie sur la planète.

Un article (en anglais) de phys.org explique ainsi que le Dr Romoser a repéré des images semblant montrer des créatures fossilisées, mais aussi des créatures vivantes. Il a trouvé de nombreux exemples d'éléments semblables à des insectes ou encore des reptiles.

Ce sont des postures particulières, des signes de mouvements, de fuite, une interaction apparente et des yeux brillants qui permettent au scientifique de penser que certains insectes sont vivants.



Une analyse du Dr Romoser Crédit : NASA / JPL; William Romoser / Université de l’Ohio

"Trois régions du corps, une seule paire d'antennes et six pattes suffisent traditionnellement pour établir l'identification en tant qu'insecte sur Terre, estime le Dr Romoser. Ces caractéristiques doivent également être valables pour identifier un organisme sur Mars comme semblable aux insectes. Sur ces bases, on peut voir des formes semblables à des insectes sur les photos."

Une autre analyse du Dr Romoser Crédit : NASA / JPL; William Romoser / Université de l’Ohio