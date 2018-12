publié le 05/12/2018 à 19:18

Curiosity n'a pas semblé apprécier que le nouveau rover InSight, atterri sur Mars il y a quelques jours, lui vole la vedette. Alors que ce dernier se posait sur la planète rouge le 26 novembre, Curiosity, qui parcourt la surface de Mars depuis plus de six ans, a fait une petite trouvaille : une de ses photographies révèle un objet lisse et brillant. Une découverte d'autant plus curieuse sur Mars.



Surnommé "Little Colonsay", cette petite chose luisante, ressemble à un rocher. "Mais les apparences peuvent être trompeuses et la preuve ne viendra que de la chimie", précise la Nasa dans un communiqué. Exceptionnellement brillant, les scientifiques optent, en première hypothèse, pour une météorite. Curiosity devrait retourner sur les lieux de sa découverte dès qu'il le pourra, pour vérifier sa nature.

"Little Colonsay" a été repérée par la caméra ChemCam de l'engin, qui regroupe deux instruments servant à photographier les échantillons et à les analyser par spectroscopie. Si la nature du petit objet est confirmé, ce sera la troisième météorite que le rover trouve sur Mars, après "Lebanon", une météorite ferreuse découverte en 2014, et "Egg rock", une composée de fer et de nickel et découverte en 2016.