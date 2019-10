publié le 04/10/2019 à 04:20

"Je suis inquiet à ce propos, parce que je pense qu'on est proche de les trouver [les preuves de vie extraterrestre, nldr], et de devoir faire des annonces". La déclaration ne vient pas de n'importe quel scientifique. Ce sont les propos de Jim Green, directeur des sciences planétaires de la NASA, qui pense que les deux prochaines missions sur Mars ont de fortes chances de rapporter sur Terre des preuves de vie extraterrestre.

"Si nous réussissons, ce sera révolutionnaire. Cela amorcera une toute nouvelle ligne de pensée. Je ne pense pas que le monde soit préparé à cette annonce", a-t-il expliqué à The Telegraph et rapporté par BFMTV. En effet, une telle découverte serait une révolution dans le domaine scientifique, mais constituerait également un bouleversement philosophique.

Pourtant, les scientifiques ne s'attendent pas à trouver une forme de vie aussi développée que l'humain, mais plutôt des micro-organismes vivants. Les deux missions de l'Agence spatiale européenne et de la NASA, qui enverront deux rovers à partir de l'été 2020, iront effectuer des prélèvements dans dans des formations rocheuses à proximité d'un ancien océan.

La vie réfugiée dans le roche

Des forages profonds pour trouver de la vie sur Mars qui aurait fui les conditions extrêmes présentes en surface. En effet, la Planète rouge est exposée à des radiations radioactives et à une température de -65°C, et "quand l'environnement devient extrême, la vie se déplace dans les roches", souligne Jim Green.

"En réalité, parce que la croûte terrestre contient tant d'eau, nous savons maintenant qu'il y a plus de vie sous nos pieds que sur la surface de notre planète", explique le scientifique. Les prélèvements et les résultats des rovers ExoMars (européen) et Mars2020 (américain) mettront plusieurs semaines, voire des mois, à parvenir sur Terre. Mais ces missions sont une chance exceptionnelle de répondre à plusieurs questions décisives.