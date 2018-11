publié le 27/11/2018 à 14:14

InSight signifie "persévérance". Et c'est précisément ce qu'a montré la sonde lors de son arrivée sur Mars. Plus de 6 ans après le dernier atterrissage réussi d'un engin de découverte scientifique, la Nasa est parvenue à poser avec succès sa dernière sonde. L'engin, qui a coûté près d'un milliard de dollars et a nécessité sept ans de travail et sept mois de voyage dans l'espace, a touché le sol martien lundi 26 novembre à 20h54 (heure de Paris).



À peine quelques minutes après sa dangereuse descente dans l'atmosphère à plus de 20.000 km/h, et son périlleux atterrissage réussi grâce à ses 12 rétrofusées, la sonde a envoyé ses premières images. Deux photos ont été dévoilées par la Nasa.

Pour rappel, la sonde InSight n'a pas vocation à se déplacer sur Mars. Le sismomètre qu'elle va déployer dans les prochaines semaines permettra aux scientifiques de cartographier l'intérieur de la planète rouge.

Deux photos d'Elysium Planitia

Sur la première, prise par l'atterrisseur (d'où la faible qualité), hormis les débris qui couvrent l'objectif de l'appareil photo, on peut y distinguer l'étendue d'Elysium Planitia, la grande plaine martienne équatoriale qui a servi de lieu d'atterrissage à la sonde. On peut même y distinguer l'horizon en haut de l'image, ainsi qu'un caillou tout en bas.



Dans un tweet publié quelques heures plus tard, la Nasa dévoile une seconde photo, de bien meilleure qualité. Prise par une caméra située sur le bras robotisé d'InSight, l'image montre une vue de l'atterrisseur en premier plan qui fait face au paysage martien d'Elysium Planitia.



Publiée sur les réseaux sociaux, cette vue est accompagnée d'un message en hommage aux équipes qui ont permis à la sonde d'arriver à bon port : "Pour les gens qui m'ont fait venir ici, et tous les fans qui m'ont encouragée, ceci pour vous ! Maintenant, nous allons tous reprendre notre souffle avant que la science profonde ne commence".