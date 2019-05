Mark Zuckerberg à l'Élysée vendredi pour évoquer la future régulation d'Internet

L'origine du groupe de travail commun entre la France et Facebook a pour origine le sommet Tech for Good qui s'est tenu en mai 2018 à Paris

Mark Zuckerberg prend ses quartiers à l'Élysée. Un an après sa dernière visite, le patron de Facebook va revenir au palais présidentiel pour une rencontre avec le président français Emmanuel Macron ce vendredi 10 mai à 15 heures. Le milliardaire américain rencontrera le chef de l'État français "pour discuter du projet de corégulation lancé l'an dernier par Facebook et le gouvernement français pour développer des propositions conjointes pour combattre les contenus haineux en ligne", a précisé l'équipe française de Facebook.



Ce rendez-vous s'inscrit dans la tournée qui mène le fondateur de Facebook à la rencontre de dirigeants et responsable politiques européens pour évoquer les problématiques de la future régulation d'Internet.

Mark Zuckerberg et Emmanuel Macron plaident tous les deux depuis plusieurs semaines pour une régulation intelligente du Web. Cerné par les scandales et visé par plusieurs enquêtes en Europe et aux États-Unis, le patron de Facebook a appelé fin mars les pouvoirs publics du monde entier à jouer un rôle plus actif dans la modération des contenus violents et haineux, la défense de l'intégrité des élections, la protection de la vie privée et la portabilité des données, quatre domaines dans lesquels son entreprise a essuyé de nombreuses critiques ces dernières années.

Facebook a également commencé à faire évoluer son modèle en recentrant son expérience sur les interactions privées et les groupes.

La loi contre la haine en ligne bientôt à l'Assemblée

En mai dernier, Mark Zuckerberg s'était déjà rendu à l'Élysée en marge du sommet "Tech For Good" (la tech pour le bien commun) initié par le président français afin de réfléchir a un impact positif des technologies sur le quotidien. Ce premier voyage officiel du dirigeant de Facebook en France en huit ans avait accouché d'une initiative inédite : un groupe d'experts nommé par le gouvernement français a été envoyé au siège de Facebook en fin d'année pour évaluer et mieux comprendre les efforts mis en oeuvre par l'entreprise dans la modération des contenus et s'appuyer sur cette expérience pour proposer des pistes en matière de régulation publique.



Le 20 mars dernier, la députée LREM Laetitia Avia a déposé à l'Assemblée nationale une proposition de loi visant à mieux lutter contre la haine sur Internet. Le texte, qui doit bientôt être débattu devant le Parlement, prévoit notamment d'imposer aux plateformes Internet de retirer dans un délai de 24 heures tout contenu signalé comportant manifestement une incitation à la haine ou une injure discriminatoire à raison de la race, de la religion, du sexe, de l'orientation sexuelle ou du handicap. La Commission européenne défend également un règlement contraignant les grandes plateformes à supprimer les contenus faisant l'apologie du terrorisme en moins d'une heure.