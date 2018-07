publié le 29/06/2016 à 08:00

Du changement à venir pour les ordinateurs d'Apple. La marque à la pomme a dévoilé lors de la dernière WWDC les prochaines fonctionnalités de macOS Sierra, la prochaine version de son système d'exploitation pour ordinateurs de bureau et portables qui sera disponible cet automne dans sa version définitive et dès le mois de juillet en version beta pour le grand public. Toutes les machines ne seront pas compatibles. Les MacBook et iMac antérieurs à 2009 et les MacBook Air, MacBook Pro, Mac mini et Mac Pro antérieurs à 2010 resteront sur le carreau.



Affublé d'un nouvel intitulé, le successeur d'OS X El Capitan répond à la volonté d'Apple d'uniformiser les noms de ses logiciels et de renforcer leur convergence, en atteste l'intégration de l'assistant vocal Siri et la place prépondérante occupée par le cloud dans son fonctionnement. Tour d'horizon de ses principales nouveautés.

Chercher sur le web et dans l'ordinateur avec Siri

Cinq ans après son lancement avec l'iPhone 4s, l'élément le plus visible du programme d'intelligence artificielle d'Apple débarque sur Mac, en même temps qu'il s'ouvre aux développeurs d'applications externes. L'assistant vocal peut être lancé en cliquant sur son icône dans la barre de menu ou via une commande de clavier "FN + espace" et fonctionne par requête orale comme sur l'iPhone ou l'iPad.

Siri délivre toujours des informations basiques relatives à l'actualité, aux résultats sportifs, aux tendances Twitter ou aux centres d'intérêts et commerces à proximité. Toutes les requêtes peuvent être épinglées au centre de notifications afin de les retrouver plus rapidement. Siri peut aussi effectuer des actions à la place de l'utilisateur et ouvrir une application, envoyer un mail à un destinataire ou jouer une chanson sur iTunes, sans interrompre une activité en cours.

Siri débarque sur macOS Sierra Crédit : Apple

L'assistant vocal peut surtout faire des recherches dans les applications et dans le disque-dur de l'ordinateur. Elles peuvent être affinées en fonction de différents critères (type, date, mot-clé, collaborateur...). Il est par exemple possible de demander de chercher tous les documents PDF présents sur l'ordinateur depuis un mois sur lesquels a travaillé tel collègue. Siri devrait naturellement voir la liste des demandes qu'il prend en charge s'allonger dans les prochaines semaines à mesure que les développeurs créeront de nouvelles interactions entre les applications.

Plus de continuité entre Mac et iPhone

MacOS Sierra fait un pas supplémentaire vers la convergence des différents produits d'Apple en renforçant leurs interconnexions. Une fonction "déverrouillage automatique" permet de lancer son ordinateur Apple en portant simplement une Apple Watch reconnue ou son iPhone à portée. L'application Messages est quant à elle enrichie par les mêmes fonctionnalités ludiques et multimedias (emojis, messages invisibles, animations) que sur iOS 10.



Également disponible sur le logiciel de l'iPhone, la fonction Souvenirs de Photos donne un coup de fouet à la photothèque de macOS Sierra. L'application utilise une technologie de reconnaissance visuelle qui détecte les visages et les lieux pour créer des albums à partir d'un même événement. Les photos sont aussi regroupées dans des sous-albums triés en fonction des personnes qui y figurent ou des endroits visités. Chaque album est précédé d'un slideshow mêlant photos et vidéos, facilement éditable en jouant sur les transitions, le texte et la musique.

Le partage de fichiers simplifié via le cloud

ICloud Drive synchronise désormais automatiquement les fichiers stockés sur le bureau ou dans le dossier "documents" pour les retrouver sur toutes les machines disposant du même compte iCloud. Un simple copier-coller vers un document Pages ou Notes permet aussi de partager plus facilement des fichiers textes, photos ou vidéos d'un iPhone vers un Mac connecté au même compte iCloud.

MacOS Sierra renforce la convergence entre les différents produits Apple Crédit : Apple

MacOS Sierra dispose également d'un nouveau système de détection des fichiers encombrants pour libérer de l'espace sur le disque dur en déplaçant sur iCloud les fichiers les plus vieux et les moins souvent utilisés. Apple promet de libérer ainsi jusqu'à 150 Go sur un disque dur de 250 Go.



En plaçant le cloud au cœur de sa stratégie de convergence de produits, Apple confirme sa volonté de développer un modèle de facturation par abonnement, comme sur l'App Store, susceptible de lui apporter des revenus réguliers. Au-delà d'une limite de stockage gratuit de 5 Go, il faudra en effet payer des extensions proposées entre 0,99 et 9,99 euros par mois.

Payer avec Apple Pay en ligne

Apple Pay débarque sur macOS pour régler ses achats en ligne en s'authentifiant par empreinte digitale sur l'iPhone ou en utilisant l'Apple Watch. Le service de paiement sans contact lancé en octobre 2014 aux États-Unis avec l'iPhone 6 sera matérialisé par un bouton Apple Pay ajouté aux sites marchands partenaires dans le navigateur Safari.



Apple a annoncé l'arrivée en France d'Apple Pay cet été avec plusieurs partenaires parmi la Banque Populaire, la Caisse d'épargne, Orange, Carrefour Banque, Orange Cash, la Fnac, Boulanger, Cojean, Total ou Dior. Les coordonnées bancaires des utilisateurs d'Apple Pay sont stockées dans un cloud sécurisé par Apple auquel les commerçants n'ont pas accès, assure la marque à la pomme.