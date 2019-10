publié le 08/10/2019 à 21:15

Le nouveau système d’exploitation pour Mac est disponible. Après trois mois et demi de bêta publique, Apple a lancé macOS Catalina dans la soirée du lundi 7 octobre. Présentée lors de la WWDC en juin dernier, la mise à jour 10.15 Catalina apporte tout un lot d’innovations pour les ordinateurs fixes et portables d’Apple, comme la disparition de l’emblématique logiciel iTunes ou l’ajout d’Apple Arcade.

Tous les utilisateurs de Mac ne peuvent pas en profiter. Les produits compatibles sont les suivants :

- Le MacBook Pro à partir du modèle 13 pouces de 2012

- Le MacBook Air à partir des modèles 11 et 13 pouces de 2012

- L’imac à partir des modèles 21,5 et 27 pouces de fin 2012

- Le Mac Mini à partir du modèle de fin 2012

- Le Mac Pro à partir du modèle de fin 2013

- Le MacBook à partir du modèle 12 pouces de début 2015

- L’iMac Pro de 2017.

Pour installer la mise à jour, votre ordinateur doit disposer d’au moins 12,5 Go d’espace libre sur son disque dur, voire de 18,5 Go si la migration s’effectue à partir d’un système évoluant sous les versions les plus anciennes du système d’exploitation. Pensez à faire une sauvegarde de vos données avant de lancer l’installation. Celle-ci peut s'effectuer en local via Time Machine ou en ligne via iCloud. Cette étape est nécessaire pour vous prémunir d'une perte de vos fichiers importants au cas où l'installation de macOS venait à planter.

L'iPad devient un second écran

La principale nouveauté de Catalina est probablement la fonctionnalité SideCar. Les utilisateurs d’iPad peuvent désormais utiliser leur tablette comme un second écran ou périphérique de contrôle pour le Mac ou le MacBook en le connectant en USB ou sans-fil. En plus d’agrandir la surface d’affichage, cette option permet d’utiliser le stylet Apple Pencil de l’iPad sur des logiciels macOS. Seuls les Mac et les iPad les plus récents sont compatibles, soit le MacBook et le MacBook Pro depuis 2016, le MacBook Air et le Mac mini depuis 2018, l’iMac Pro et l’iMac depuis 2015 mais aussi l’iPad Pro, l’iPad 6, l’iPad mini 5 ou l’iPad Air 3 au minimum.

iTunes, c'est fini

Catalina marque aussi la disparition d’iTunes. Lancé en 2001, le lecteur multimédia d’Apple laisse place aux services émergents du groupe, Apple Music, TV, TV+, Podcasts et Books dans lesquels sont désormais répartis les contenus dédiés : la musique en streaming et à l’achat dans Apple Music, les films et séries dans TV et TV+, les livres audio dans Books, etc. En se séparant d’une application pour ordinateur de bureau qui s’était encombrée au fil du temps au profit d’applications déjà disponibles sur mobile, Apple renforce la convergence de son écosystème.

Mais aussi

Apple lance aussi l’application "Find my" qui fera le bonheur des étourdis. Réunion des applications "Localiser mon iPhone" et "Localiser mes amis", elle utilise le signal Bluetooth des appareils à proximité pour détecter son signal et communiquer son emplacement. Le tout chiffré de bout en bout pour assurer une transmission de données minimale.



La mise à jour améliore aussi les fonctions d’accessibilités de macOS, avec l’outil "contrôle vocal" qui permet de parcourir facilement le contenu d’un Mac à la voix avec une bonne compréhension du langage naturel. Enfin, Catalina introduit le service Apple Arcade qui donne un accès illimité à une centaine de jeux mobiles exclusifs pour 5 euros par mois.