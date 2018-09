publié le 25/09/2018 à 21:25

Vous pouvez mettre à jour votre MacBook avec la dernière version de macOS. Présentée lors de la conférence des développeurs Apple de juin dernier, macOS 10.14, baptisée macOS Mojave du nom du célèbre désert américain qui file de la Californie au Nevada, est disponible auprès du grand public depuis lundi 24 septembre.



L'installation de macOS Mojave est gratuite. Le seul prérequis est de posséder un ordinateur Apple vendu depuis mi-2012. Dans le détail, tous les Mac vendus depuis six ans peuvent recevoir la mise à jour. Vous pouvez trouver quel modèle de Mac vous utilisez en cliquant sur la pomme en haut à gauche de l'écran puis sur l'onglet "À propos de ce Mac".

Il est impératif d'effectuer une sauvegarde de vos données avant de faire une mise à jour. Celle-ci peut s'effectuer en local via iTunes, Time Machine ou en ligne via iCloud. Cette étape est nécessaire pour vous prémunir d'une perte de vos fichiers importants au cas où l'installation de macOS venait à planter.

Les MacBook compatibles avec macOS Mojave Crédit : Apple

Il faut ensuite vérifier que vous disposez de suffisamment d'espace de stockage sur votre machine pour installer macOS. Pour information, la mise à jour vers Mojave nécessite au moins 2 Go de mémoire et jusqu'à 18,5 Go d'espace disponible si vous faites la mise à jour depuis OS X Yosemite et les versions antérieures.

1 - Un mode nuit plus confortable

MacOS Mojave intègre un mode nuit qui fait basculer l'interface dans différentes nuances de gris et de noir pour améliorer la productivité lorsque la luminosité diminue en fin de journée. Apple introduit également un bureau dynamique dont la luminosité de l'arrière-plan évolue en fonction de l'heure et de la localisation. L'occasion de voir le désert de Mojave en fond d'écran évoluer du petit matin à la nuit noire.

macOS Mojave introduit un mode nuit avec un bureau dynamique dont la luminosité évolue au fil de la journée Crédit : Apple

2 - Des fichiers rangés plus facilement

La fonctionnalité Piles classe automatiquement les fichiers en groupes logiques en un seul clic. Plusieurs critères peuvent être pris en compte : le type de document (images, documents, feuilles de calcul ou PDF), la date de création ou les métadonnées des fichiers. Une fonction permet de ranger rapidement les fichiers éparpillés en les empilant par genre en un clic.

3 - La recherche de fichiers s'améliore

Le Finder permet désormais de parcourir les fichiers par galerie en faisant défiler de petits aperçus afin de les identifier plus facilement. Des actions rapides sont maintenant proposées dans le volet d'aperçu pour travailler directement sur ces fichiers (faire pivoter, créer des PDF, annoter un document, modifier la longueur d'une vidéo) sans les ouvrir dans une application.

Des actions rapides sont proposées dès l'aperçu des fichiers Crédit : Apple

4 - Plus d'options de captures d'écran

Les différentes options sont désormais centralisées sous la commande Maj+ Commande + 5 qui ouvre un menu proposant plusieurs outils d'enregistrement de l'écran (capture de l'écran, capture d'une fenêtre, enregistrement vidéo de l'écran, d'une sélection, emplacement de l'enregistrement, etc.).

Les options d'enregistrement de l'écran de macOS Mojave Crédit : Apple

5 - Plus de passerelles entre l'iPhone et le Mac

Désireux de proposer à ses clients une expérience complète, Apple aspire depuis plusieurs années à jeter un pont entre le système d'exploitation du Mac et celui de l'iPhone. macOS Mojave s'inscrit dans cette direction avec la fonctionnalité Continuité qui fait apparaître automatiquement les photos et les documents scannés avec un iPhone dans la galerie d'un Mac connecté au même compte iCloud.

La fonction Continuité est disponible pour les applications Mails, Messages, Notes, Pages, Keynote, Numbers et le Finder Crédit : Apple

macOS Mojave inaugure aussi le portage des applications iOS vers Mac. Trois applications disposent de leur version pour ordinateur : Bourse, Maison et Dictaphone. D'autres devraient suivre dans les prochains mois, Apple laissant aux développeurs la possibilité de les intégrer à l'environnement macOS. Enfin, comme sur iOS 12, les appels FaceTime peuvent désormais inclure jusqu'à 32 participants.



Trois applications iOS sont disponibles sur Mac Crédit : Apple

6 - Une meilleure protection des données

macOS Mojave offre un meilleur contrôle des données personnelles en précisant à l'utilisateur lorsqu'une application ou un logiciel veut accéder à ses données de localisation, contacts, photos, calendrier, rappels, micro ou l'historique de ses messages.

macOS Mojave précise à l'utilisateur lorsque des logiciels veulent utiliser des données personnelles Crédit : Apple

Sur Safari, les applications tierces devront aussi demander l'autorisation à l'utilisateur pour utiliser ses données. Après les cookies l'an passé, le navigateur Web d'Apple s'attaque au pistage des sites intégrant des boutons "Like" et "Partage".

7 - Un nouveau design pour l'App store du Mac

Le magasin d'applications du Mac est mis à jour avec une nouvelle interface. Des onglets font leur apparition (catégories, découvrir, jeux, travail, etc.). Les applications sont mises en avant de façon plus immersives.