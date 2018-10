publié le 30/10/2018 à 19:29

Du nouveau dans la galaxie des produits Apple. Lors de la keynote à New York, la marque à la pomme a annoncé avoir mis à jour l'iPad Pro et le MacBook Air, ce mardi 30 octobre. Cela faisait plusieurs années que ces deux produits, qui comptent parmi les mieux vendus auprès du grand public, n'avaient pas vu leurs composants évoluer.



Le MacBook Air, qui n'avait pas connu de mise à jour depuis 2015, bénéficie désormais d'un design en aluminium 100% recyclé. Mais ce n’est pas la seule nouveauté. Il dispose également d'un processeur plus puissant, d'un écran Retina 13 pouces, du même clavier papillon que le MacBook Air et d'un lecteur d'empreintes digitales Touch ID pour le déverrouiller et payer des achats en ligne.

L'ordinateur portable le moins cher d'Apple coûte désormais 1349 euros dans sa configuration de base avec 8 Go de RAM et un disque dur de 128 Go. C'est 250 euros de plus que son prédécesseur qui était affiché à 1099 euros. Compter 1599 euros pour 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go. Le premier prix du MacBook Pro reste à 1499 euros.

L'iPad Pro moins cher que l'iPhone Xs

La marque à la pomme a également rafraîchi à sa tablette professionnelle. Doté d'un processeur plus puissant, l'iPad Pro inaugure de plus un nouveau design avec des bords plus fins rappelant l'iPhone X. À l’instar du dernier iPhone, le bouton home disparaît, remplacé par un système de navigation par gestes. La tablette se déverrouille maintenant par reconnaissance faciale. L'iPad Pro échange aussi son port Lightning pour une prise USB-C plus polyvalente. Le stylet est désormais aimanté et rechargeable sans-fil.

L'iPad Pro est proposé en deux tailles. Dans sa version 11 pouces, il coûtera au moins 899 euros avec 64 Go de stockage et une connexion WiFi. Compter au moins 1069 euros pour la version 4G. L'iPad Pro 12,9 pouces débute à 1119 euros en version WiFi et 1289 euros en version cellulaire. L'iPad Pro est proposé avec 64, 256, 512 Go et 1 To de stockage. La version la plus chère est affichée à 2119 euros.