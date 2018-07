publié le 25/07/2018 à 09:41

Un phénomène exceptionnel dans la voûte céleste. Dans la nuit du 27 au 28 juillet, les passionnés d'astronomie et de nombreux curieux auront les yeux rivés vers le ciel pour assister à la deuxième éclipse lunaire de cette année 2018, après la "super Lune bleue".

C'est lorsque le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés que se produit le phénomène. Notre planète projette son ombre sur son satellite naturel, le masquant totalement aux yeux observateurs terriens. L'éclipse sera particulièrement bien visible en Europe, et notamment en France. Mais il faudra cependant que les conditions météorologiques soient-elles aussi au rendez-vous.





Un spectacle qui sera d’autant plus exceptionnel que l'éclipse sera accompagnée d'un phénomène de "Lune rousse". "Les rayons de plus grande longueur d’onde (le rouge) continueront d'atteindre la lune et lui donneront une teinte cuivrée. C’est ce même phénomène qui donne sa couleur aux couchers du soleil", explique France 3 Région.

À quelle heure se produira l'éclipse ?

Au total, l'éclipse va durer 1 heure, 42 minutes et 57 secondes, soit presque 103 minutes. Ce qui fait d'elle la plus longue de ce XXIe siècle. Pour les plus curieux, l'ensemble de l'événement s'étendra de 19h14 à 1h28. Sinon, l'éclipse totale devrait avoir lieu entre 21h29 et 23h13. Celle-ci sera visible à partir de 21h30 à Paris, 21h32 à Lille, 21h40 au Havre, 21h42 à Rennes ou encore 21h55 à Brest.



Où peut-on observer le phénomène ?

L'éclipse sera visible à l’œil nu partout en France. Mais pour ceux qui veulent profiter au maximum de l’événement, l'Association française d'astronomie a invité les clubs et les associations à se mobiliser pour accueillir les personnes le désirant sur une centaine de sites, partout en France. Une carte des lieux spécifiques est disponible sur leur site.

Un équipement est-il nécessaire ?

Contrairement à une éclipse solaire, l'éclipse lunaire est sans danger et ne nécessite pas d'équipement particulier, comme l'explique l'AFA. Si elle est visible à l’œil nu, l'utilisation d'un télescope et de jumelle peut malgré tout permettre d'apprécier encore mieux cette éclipse exceptionnelle.



L'éclipse du vendredi 27 juillet 2018 décryptée. Crédit : Sophie RAMIS, Jonathan WALTER / AFP