Logement : quand nouvelles technologies riment avec écologie

publié le 27/01/2020 à 13:55

À première vue, la maison de Sofiane ne se distingue pas de celle de ses voisins. Pourtant cet habitant de la Ferté Alais, dans l'Essonne (9, l'a équipée de nombreux capteurs. "En comptabilisant les différentes sondes, on arrive bien à 20 ou 30 capteurs."

Ces capteurs permettent de gérer au plus fin, la consommation électrique du foyer. Sofiane contrôle tout depuis une application sur son smartphone nommée Tydom. L'homme a établi un scénario immuable du lundi au vendredi : "Le chauffage s'allume automatiquement à 5h du matin, il s'éteint à 7h30 lorsque je pars à mon travail et il se rallume vers 16h30. Il y a une programmation automatique tous les soirs. J'ai jugé que 23h c'était la bonne heure, qui coupe automatiquement le chauffage, l'éclairage, ce qui permet de tout éteindre et de ne pas oublier une lumière au deuxième étage".

Cela fait seulement quatre mois que le jeune informaticien a emménagé dans cette maison qui était déjà équipée. Le concept de logement intelligent l'a tout de suite séduit et il s'en réjouit. "On avait estimé ma consommation à 130€ par mois, en leur expliquant que j'avais une maison connectée ils ont réduit cela à 108€ et depuis quatre mois je suis en dessous de ces 108€. C'est un gain de 20 à 30%."

Ce n'est pas Versailles dans la maison Sofiane, habitant d'une maison ultra-connectée





C'est Rose-Marie Hautecourt qui a installé tous ces capteurs, traqueurs de kilowatt-heure dans la maison car "ce n'est pas Versailles dans la maison". Cet équipement n'est pas réservé uniquement aux logements neufs, suffit de faire quelques mises à jour.

Au total, il y a près de 6.000€ de capteurs et de sondes chez Sofiane. Les anciens propriétaires n'avaient pas lésiné. Il y en a sur les fenêtres "ça sert à couper le chauffage automatiquement lorsqu'on aère", sur les volets également "si par exemple il fait trop chaud en été, les volets vont automatiquement se fermer".

La connexion de tous ces appareils se fait via la box des propriétaires, et ce, sans abonnement supplémentaire.