Même LinkedIn n'échappe pas à la mode des stories

publié le 22/11/2018 à 17:48

Les spécialistes des discours inspirants sur LinkedIn vont bientôt pouvoir partager leurs routines disruptives, leurs astuces managériales et leurs offres de recrutement en selfies vidéo. Le réseau social racheté à prix d'or par Microsoft en 2016 a confirmé au site spécialisé américain TechCrunch qu'il travaillait sur un format inspiré des stories de Snapchat.



Intitulée "Student Voices", la fonctionnalité est expérimentée dans un premier temps auprès des étudiants d'universités américaines. Ces derniers peuvent réaliser des vidéos filmées à la verticale qui sont ensuite agrégées dans des playlists rattachées aux campus des universités. Les utilisateurs peuvent les faire défiler d'un geste vers la droite ou vers la gauche comme sur Snapchat et Instagram. Un exemple a été publié sur le réseau social.

LinkedIn entend surfer sur la popularité des stories pour inciter les jeunes à partager des expériences vécues en classe, en stage ou dans le cadre de projets d'études. D'après un dirigeant du réseau social professionnel interrogé par TechCrunch, la fonctionnalité est "un moyen génial pour aider les étudiants à se connecter entre eux et créer des communautés en ligne".

Plus personne n'échappe aux stories

LinkedIn revendique aujourd'hui 575 millions d'utilisateurs dans le monde. Mais le réseau social professionnel a tardé à évoluer vers le mobile. La plateforme espère accélérer le mouvement grâce aux stories, un format vidéo devenu incontournable sur Internet. Si le test auprès des universités américaines est fructueux, la fonctionnalité sera déployée à tous les utilisateurs à l'avenir.



Popularisées par Snapchat, les stories avaient initialement vocation à diffuser des contenus personnels éphémères auprès d'une audience limitée. Copiées par Facebook, elles rencontrent aujourd'hui un succès éclatant sur Instagram, et dans une moindre mesure sur Messenger et WhatsApp.



AirBnb, YouTube, Google et certains médias proposent également des formats similaires, moins authentiques, pour présenter des offres de locations immobilières, des bandes-annonces de films et des articles de presse de façon plus interactive.