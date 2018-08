publié le 22/08/2018 à 13:47

Les entreprises regorgent d'idées pour révolutionner le transport aérien. L'une d'elles vient d'Akka Technologies, un cabinet d'ingénierie et de conseil en technologies. Son projet baptisé "Link & Fly", vise à combiner un train et un avion.



Imaginez que vous prenez le train pour rejoindre l'aéroport d'où, sans quitter votre siège, vous décollez pour votre voyage. Ce projet très futuriste, imaginé par les équipes de recherche d'Akka Technologies, consiste en un appareil modulaire composé de deux ailes d'avion sous lesquelles s'accroche et se détache une cabine qui peut, à terre, continuer sa route sur des rails.

D'une capacité de 162 places (celle d'un Airbus A320 est de 150), l'avion est prévu pour les trajets court et moyen-courrier, pour lesquels il n'y a que peu de bagages dans les soutes et où le déchargement nécessite peu de temps. Le Link & Fly pourrait ainsi effectuer neuf rotations là où un avion "classique" n'en effectuerait que sept.

L'avion-train a une envergure de 49 mètres, pour 34 de longueur. Il peut porter jusqu'à 21 tonnes et dispose d'une autonomie de 2.200 km. Une fois détachée, la cabine (composée de passagers ou de fret) est amenée sur une voie ferrée pour continuer son trajet.

Une solution à l'augmentation du trafic ?

Les temps de transferts entre le train et l'avion ne seraient plus des sources de galère pour les passagers. Plus largement, ce type d'appareil permettrait également d'améliorer le fluidité du trafic de passagers et d'accélérer le processus.



Le flux des voyageurs, qui a déjà augmenté de 6,1% en France en 2017, est en croissance constante dans les aéroports et les gares du monde entier. À tel point qu'il prend de court les structures aéroportuaires qui ne sont pas extensibles à l'infini et dans lesquelles de nouvelles pistes ne peuvent être créées éternellement.

Un autre avion-train en concurrence

Le Link & Fly n'est, pour l'instant, qu'une vitrine du savoir-faire d'Akka Technologies. Mais "c'est bel et bien un projet, réaliste, qui pourrait voir le jour puisque le développement a déjà été poussé très loin", explique Markus Leutert, le responsable communication d'Akka.



Déjà connue pour son concept de voiture intelligente (nommée Link & Go), Akka Technologies a néanmoins de sérieux concurrents dans le domaine de l'avion modulaire : les ingénieurs de l'École polytechnique fédérale de Lausanne (Suisse) ont eux aussi mis au point un projet similaire en 2013, le Clip-Air, et prévoient de le commercialiser d'ici une cinquantaine d'années.