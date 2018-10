LG veut révolutionner la photo sur mobile avec un smartphone à cinq caméras

publié le 04/10/2018 à 14:44

Trois appareils photo à l'arrière, deux modules à l'avant : comme la presse spécialisée l'annonçait ces dernières semaines, le dernier smartphone de LG mise sur la photographie pour tenir la dragée haute aux nouveaux iPhone et leurs meilleurs concurrents Android.



Après plusieurs tentatives infructueuses dans le segment premium du marché de la téléphonie, le fabricant sud-coréen a officialisé jeudi 4 octobre à New York le LG V40 ThinQ, un téléphone haut de gamme équipé d'un système à cinq caméras inédit censé lui offrir plus de polyvalence que la concurrence.

Proposé en quatre coloris à un prix compris entre 900 et 980 dollars aux États-Unis, l'appareil pourrait être commercialisé en France dans les prochains mois à un tarif qui ne nous a pas encore été communiqué.

Un clic, trois photos différentes

Comme le Huawei P20 Pro lancé en avril, le LG V40 bénéficie d'une triple caméra à l'arrière. Mais à l'inverse du téléphone de Huawei, qui proposait un capteur monochrome en plus d'un capteur standard et d'un téléobjectif, LG met l'accent sur la polyvalence pour offrir trois angles de vue différents. "Une prise de vue permet de faire trois photos", promet la marque. Une fonction "triple shot" enregistre trois clichés simultanément à partir de chaque capteur. Charge à l'utilisateur de choisir lesquels il souhaite conserver ensuite. Les trois photos peuvent aussi être combinées dans une sorte d'image animée.

Dans le détail, le module principal est composé d'un capteur standard 12 Mpx (à ouverture f/1,5), d'un capteur grand angle 16 Mpx avec un champ de vision de 107 degrés et d'un téléobjectif 12 Mpx avec un champ de vision de 45 degrés permettant de zoomer deux fois dans l'image. On retrouve à l'avant un appareil 8 Mpx à ouverture f/1,9 et un objectif grand angle 5 Mpx de 90 degrés. Là aussi, l'intérêt est de pouvoir réaliser des selfies intégrant plus de monde dans le champ de vision de l'appareil. Les deux capteurs peuvent aussi créer un flou d'arrière-plan pour réaliser des portraits-selfies.

Écran Oled, Snapdragon 845 et prise Jack

Plus largement, le V40 ThinQ bénéficie d'une fiche technique haut de gamme en rapport avec son positionnement tarifaire. On retrouve le dernier processeur de Qualcomm, Snapdragon 845, 6 Go de mémoire vive et 64 ou 128 Go de stockage. LG a opté pour un écran de technologie Oled à la définition Quad HD+ (3120 x 1440 pixels) et une grande diagonale de 6,4 pouces, comme le Galaxy Note 9, surmontée d'une petite encoche. Il est également certifié IP68 pour résister à l'eau et à la poussière. L'autonomie est assurée par une batterie de 3.300 mAh rechargeable en USB-C.



La partie sonore s'inscrit dans la continuité du LG G7 ThinQ lancé il y a quelques semaines avec un convertisseur Quad DAC 32 bits, deux haut-parleurs stéréo Boombox et un port Jack 3,5 mm. Seule ombre au tableau, la livraison de l'ensemble sous Android 8.1 Oreo. LG n'a pas encore indiqué de date de mise à jour vers Android 9 Pie, ce qui sous-entend que le V40 ThinQ ne fera pas partie des premiers élus.