Les villes intelligentes, plus vertes, plus sures, plus confortables

publié le 02/09/2018 à 08:58

Une ville intelligente est une ville ou un quartier, dans lequel on va utiliser toutes les technologies existantes pour rendre la vie plus confortable, plus sure et plus verte en réduisant au maximum les émissions de co².



Ces smart cities sont de deux types. Celles qu'on bâtit de A à Z en partant d'un terrain vierge. C'est ce qu'à fait Panasonic au Japon, à Fujisawa sur l'emplacement d'une de ses anciennes usines. Le géant japonais a construit avec une quinzaine de partenaires, une ville nouvelle de 3000 habitants, sur une vingtaine d'hectares.

Fujisawa utilise 60% d'énergies renouvelables, on y circule en voitures électriques, mais ce sont des véhicules qu'on se partage. on quand on en a besoin et il y a des bornes de recharge partout à disposition. Pour ne pas gaspiller, des capteurs gèrent le chauffage et l'électricité. C'est aussi une ville qu'on dit très sure grâce à un système de vidéo surveillance qui contrôle tout ce qui se passe. Et en cas de typhon, tous les habitants sont prévenus par des messages d'alerte qui s'affichent sur leurs écrans de télé ou sur leurs smartphones.

A Denver aux Etats-Unis, Panasonic a aussi commencé à rendre la ville intelligente. C'est plus compliqué et cette transformation passe par l'utilisation des lampadaires de rue. On y installe tous les capteurs nécessaires pour rendre la ville intelligente comme des capteurs de pollution pour détourner la circulation dès qu'un pic est en approche. D'autres capteurs fluidifient les flux de voitures, pour éviter les bouchons. L'éclairage est aussi intelligent. Il ne s'allume la nuit, qu'en cas de besoin. Ca existe chez nous, dans certaines villes mais là c'est carrément généralisé.



A Berlin, un quartier nouveau "intelligent" avec une centaine de logements est en construction. Il sera pratiquement autonome en énergie et il offrira des logements connectés pour les seniors, avec un système de surveillance à distance pour leur permettre de rester chez eux le plus longtemps possible. On peut même imaginer qu'il y aura dans ces logements, des réfrigérateurs intelligents qui commanderont automatiquement du lait, des œufs, des yaourts quand il n'y en aura plus et les fera livrer par la supérette du coin.