Les sondes Voyager au-delà du système solaire

publié le 16/08/2019 à 08:30

Elles ont été lancées en août et septembre 1977 à la découverte des planètes les plus éloignées de la Terre. Aujourd'hui, les sondes jumelles Voyager 1 et 2 communiquent toujours avec notre planète.

Voyager 2 part la première à la découverte des géantes gazeuses de notre système solaire les 4 planètes les plus éloignées de la terre. "Voyager 2 est en route pour Jupiter, Saturne, Uranus et peut-être Neptune", expliquait Jacques Tisiou, en direct de Cap Kennedy, pour RTL.

Voyager 1 décollera quelques semaines plus tard. Les 2 sondes partent vers l'inconnu, au-delà de la planète Mars, une zone pleine de mystères et même de danger, du moins c'est ce qu'on craignait. "On n'avait jamais traversé la ceinture d'astéroïdes, on pensait que ça allait très mal se passer", raconte Francis Rocard, responsable du programme d'exploration du système solaire au Centre national d'études spatiales. "Il ne s'est rien passé, mais tout était nouveau", poursuit-il.

Deux sondes, comme le chercheur le disait à l'occasion du 40ème anniversaire de leur lancement, déjà bien rentabilisées. Il s'agit d'"une des missions les plus rentables" selon Francis Rocard. "Aujourd'hui encore, il n'y a que Voger qui ait survolé Uranus et Neptune."

Des sondes infatigables

Grâce à ces deux voyageuses infatigables de l'espace, on a mieux compris les anneaux de Saturne, découvert les cyclones de Jupiter, les volcans actifs sur une de ses lunes, Io. Ainsi que les geysers de Triton, un des satellites naturels de Neptune. Parties pour ne durer que 5 ans, les deux sondes communiquent encore avec la Terre et jouent avec les frontières du système solaire.

"On communique presque quotidiennement avec Voyager." raconte Francis Rocard. "La démarche, c'est aller le plus loin possible pour sortir du système solaire.[...] Voyager 1 et 2 ont dépassé plusieurs fois cette frontière."

La NASA a imaginé qu'un jour les deux sondes pourraient rencontrer une autre civilisation que la nôtre et a fixé sur chacune d'elles un disque en or sur lequel on trouve des photos, des croquis, des messages en 55 langues, des sons de la vie quotidienne et de la nature, ainsi que de la musique.

The sounds of Earth, le disque en or envoyé par la NASA avec les sondes Voyager Crédit : NASA/AFP

Actuellement, les deux sondes foncent irrémédiablement vers le milieu interstellaire, noir et froid, au-delà de notre système solaire. Jamais nous ne les reverrons et d'ici quelques années, leurs batteries seront épuisées. Nous n'aurons plus aucun signe de vie de voyager 1 et 2.