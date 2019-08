Les secrets de fabrication d'Ariane 6, qui prendra la relève d'Ariane 5 en 2023

publié le 12/08/2019 à 08:30

En 2012, Elon Musk annonçait la couleur : "Ariane 5 n'a aucune chance, elle ne peut pas rivaliser avec nos lanceurs Falcon 9 et Falcon Heavy. Si j'étais à leur place, j'irais vers Ariane 6, c'est ça la bonne direction".

Depuis, Space X est devenu leader sur le marché des lanceurs. Et bientôt Ariane 5 laissera sa place à Ariane 6. L'Agence spatiale européenne a donné le feu vert à la nouvelle fusée européenne en 2016. Elle devrait coûter 30 à 40% moins cher à fabriquer.

Aux Mureaux, dans les Yvelines, la construction du premier étage de la nouvelle Ariane a été lancée il y a quelques mois. Pour réduire les coûts, l'entreprise a adopté de nouvelles méthodes de travail. "Ce qui frappe d'emblée, c’est que tout a été pensé et conçu à l’horizontal, c'est moins cher à entretenir et à chauffer", explique Stéphane Israël, le PDG d'Ariane Espace.

Ces nouvelles façons de travailler s'appliquent aussi à l'assemblage du nouveau moteur Vulcain à Vernon, dans l'Eure, avec à la clé un gain de temps appréciable. "Pour Ariane 5 , on a 30 à 40% de temps de manipulation du moteur. Là, sur cet outillage, le moteur est accroché a l'outillage et ne bouge plus. En revanche, c'est l'outillage qui amène le moteur à l'opérateur et ce n'est plus le moteur qui se déplace de poste en poste et ça, c’est vraiment une révolution dans notre manière de monter les moteurs. On divise par deux le cycle de réalisation de montage de nos moteurs", détaille Philippe Girard, responsable propulsion liquide chez Ariane.

Des lanceurs réutilisables comme chez Space X ?

Peu à peu, l'entreprise intègre également l'utilisation des nouvelles technologies. Notamment l'impression 3D, qui réduit le coup de fabrication. Évidemment se pose aussi la question des lanceurs réutilisables, comme chez Space X. Chez Ariane, le choix n'est pas fait mais on travaille sur un concept de nouveau moteur, Prometheus, à l'horizon 2030. Il intégrera peut-être un étage de lanceur qui pourrait servir plusieurs fois.



"Là où le moteur Vulcain 2 d’Ariane 5 vaut à peu près 10 millions d’euros, on vise un moteur à un million d’euros. Deuxième point, on cherche à avoir un vrai moteur capable d’être réutilisé facilement. Donc on est sur des fourchettes de taux de réutilisation qui sont entre 5 et 10", précise Philippe Girard.

Premier vol prévu au second semestre 2020

Contrairement à Ariane 5 conçue pour lancers de lourdes charges, Ariane 6 existera en 2 versions pour s'adapter à la diversité des satellites à lancer.



Pour être rentable, Ariane 6 devra effectuer au minimum 9 missions par an. Le premier vol, prévu au second semestre 2020, mettra en orbite les satellites de la constellation Oneweb. Ariane 5 prendra sa retraite en 2022 et Ariane 6 la remplacera totalement à partir de 2023.