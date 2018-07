publié le 29/10/2017 à 08:52

Votre smartphone vous simplifie l'accès à certains professionnels de santé. Par exemple, l'application Conseil Santé permet de commander à l'avance vos médicaments chez votre pharmacien et de passer les chercher quand bon vous semble.



Dans un premier temps, vous sélectionnez votre pharmacien dans une liste puis vous scannez depuis l'application votre ordonnance. Quand votre commande est prête, vous recevez un SMS et vous n'avez plus qu'à aller la chercher en présentant évidemment l'original de votre prescription.

Pour l'instant seulement 10% des officines proposent cette fonctionnalité. Une pharmacienne installée à Paris dans le 8ème arrondissement explique que beaucoup de personnes qui travaillent dans son quartier ont pris l'habitude de commander leurs médicaments et de passer les prendre en coup de vent à l'heure du déjeuner.

Des rendez-vous rapides grâce à la géolocalisation

Avec le site Medicalib.fr, créé par le fils d'une infirmière libérale, vous pouvez contacter un ou une professionnel(le) très rapidement. Le principe est simple : vous vous inscrivez sur le site, vous précisez quel type de soins vous souhaitez et le site vous propose, en fonction de votre géolocalisation un(e) ou plusieurs infirmiers(ères).. Vous faites votre choix et dans l'heure, ce professionnel vous rappelle et vous organisez votre premier rendez-vous.



Pour l'instant, 700 professionnels sont inscrits sur le site, dans une quinzaine de villes. Les concepteurs espèrent arriver à 30 d'ici la fin de l'année.



Sur le même principe, l'application Carius qui regroupe 90 entreprises de transport sanitaire dans 22 départements propose de réserver son ambulance rapidement. Le service fonctionne grâce à la géolocalisation. Vous choisissez le type de véhicule - une ambulance ou un VSL - selon ce qui vous a été prescrit et l'application vous propose un ou plusieurs professionnels autours de vous.



Vous prenez rendez-vous en ligne. La veille vous recevez rappel du rendez-vous et le jour même, vous pouvez suivre l'arrivée de votre véhicule sur l'application.