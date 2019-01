Les prochains iPhone pourraient se recharger plus vite

publié le 16/01/2019 à 18:04

Apple est peut-être en train d'amorcer un virage important de son histoire de constructeur d'accessoires. Sept ans après avoir introduit le port propriétaire Lightning sur l'iPhone 5, le groupe californien serait sur le point de l'abandonner au profit du connecteur USB-C.



En 2012, le passage du connecteur à broches à la prise Lightning avait contraint des millions d'utilisateurs à s'équiper des nouveaux câbles. Cette fois, Apple pourrait laisser les propriétaires des futurs iPhone les utiliser avec des accessoires fournis avec les smartphones Android les plus récents.

L'information émane du site Macotakara, spécialisé dans les chaînes d'approvisionnement du groupe. Elle avait déjà été évoquée par le site Digitimes en juin dernier. Selon les sources de Macotakara, il est trop tôt pour affirmer si la prochaine génération d'iPhone sera concernée par ce changement de cap. Trois modèles sont attendus cet automne, dont une version dotée d'un triple appareil photo à l'arrière.

Ce tournant s'inscrirait dans une logique de cohérence pour le groupe. Après avoir misé sur ses connecteurs propriétaires, Apple en revient peu à peu. La marque a adopté le port USB-C pour ses ordinateurs portables MacBook il y a plusieurs années et plus récemment pour les derniers iPad Pro lancés cet automne.



L'USB-C présente quelques avantages par rapport à la prise Lighntning. Tous les deux sont réversibles et peuvent se brancher des deux côtés. Mais l'USB-C est beaucoup plus répandu, du fait du plus grand volume de smartphones Android écoulés à travers la planète et de son caractère universel. Il autorise surtout des débits supérieurs dans le transfert de données et d'énergie. Les meilleurs smartphones Android du marché se rechargent aujourd'hui beaucoup plus rapidement que les meilleurs iPhone, de l'ordre du simple au triple.