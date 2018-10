Les premières images du robot Mascot largué à 300 millions de km de la Terre

publié le 03/10/2018 à 16:03

Mascot, le petit robot spatial franco-allemand, s'est finalement bien posé sur Ryugu, ce mercredi 3 octobre. Largué par la sonde japonaise Hayabusa-2, il a fait une chute d'une vingtaine de minutes avant de toucher le sol très accidenté de l'astéroïde, en faisant plusieurs rebonds. L'institut spatial allemand DLR, qui a conçu Mascot avec le Centre national d'études spatiales (Cnes) français, a confirmé qu'il s'était bien posé et avait commencé à travailler.



"L'astéroïde Ryugu, situé à environ 300 millions de kilomètres de la Terre, a un nouvel habitant", s'est-il réjoui dans un communiqué. L'appareil de 10 kg, de la taille d'une boîte à chaussures et d'une durée de vie maximale de 16 heures, a ainsi rejoint les deux mini-robots japonais Minerva, arrivés sur les lieux il y a une dizaine de jours.

Mascot a commencé à prendre des clichés de son nouveau terrain de jeu. Sur le premier d'entre eux, on distingue notamment son ombre projetée en haut à droite de l'image par le soleil qui l'éclaire dans son dos.

Le robot franco-allemand Mascot s'est posé sur l'astéroïde Ryugu le 3 octobre 2018. Cette photo de l'astéroïde Ryugu a été prise par le robot Mascot au moment de sa descente depuis la sonde Hayabusa-2 mercredi 3 octobre. Le tweet envoyé par Mascot lors de son atterrissage sur Ryugu. "Bonne chance mon pote", envoie sur Twitter le robot Philae, de la mission Rosetta, à Mascot.

Que fera Mascot sur Ryugu ?

Une fois à l'arrêt, Mascot devrait se déplacer peu pour économiser ses batteries, à la différence des robots Minerva, qui effectuent des sauts de 15 mètres à l'horizontale et resteront actifs plusieurs mois.



Mascot va servir d'"éclaireur", transmettant pendant sa courte vie des données à Hayabusa-2 pour l'aider dans sa principale tâche prévue plus tard dans le mois : jeter violemment sur Ryugu un projectile pour provoquer un choc en surface et collecter les poussières de ce corps céleste rocheux de 900 mètres de long, qui contient du carbone et de l'eau. Ces échantillons seront ensuite rapportés sur Terre fin 2020.



Le but ultime est de contribuer à enrichir les connaissances de notre environnement spatial "pour mieux comprendre l'apparition de la vie sur Terre", rappelle la Jaxa. Mascot est doté de 4 instruments, dont un microscope infrarouge hyperspectral développé par l'Institut français d'astrophysique spatiale, et qui doit permettre d'analyser la composition minéralogique du sol.



La mission, dotée d'un budget de 30 milliards de yens (environ 230 millions d'euros), s'est déroulée sans anicroche pour l'instant. Mascot a même reçu les encouragements du petit robot Philae, qui avait fait un atterrissage historique sur une comète en 2014 dans le cadre de la mission européenne Rosetta, et a souhaité bonne chance" à son "pote" sur Twitter.