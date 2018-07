Les mots de passe, un véritable concours de saut d'obstacles

publié le 27/06/2018 à 12:08

Session d'ordinateur, messagerie perso et pro, réseaux sociaux, banques, impôts, sites commerciaux, sécurité sociale... La liste pourrait s'allonger et presque ne jamais s'arrêter tant les sites sont nombreux. Et avec eux, le nombre de nos comptes...



Un site, un login et donc un mot de passe. Partout, tout le temps, le "gendarme du numérique" vous réclame votre précieux sésame. Et, sauf si vous n'utilisez qu'un ou deux mots de passe pour l'ensemble des sites, comme une grande majorité des internautes, cela devient vite un casse-tête pour notre petit cerveau humain.

Vous vous reconnaîtrez forcément ! Dans cet article, Le Point décrypte cette vie numérisée qu'on nous promettait fluide mais dans laquelle, pourtant, un mur infranchissable se dresse paradoxalement à tout instant : celui de l'enfer du mot de passe.

