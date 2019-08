Les meilleurs smartphones de 2019 selon votre budget

publié le 24/08/2019 à 09:31

Le lancement du Galaxy Note 10, disponible en boutique et en ligne depuis vendredi 23 août, marque le début d'une nouvelle déferlante de smartphones à venir. D'ici quelques semaines, les nouveaux fer de lance de Samsung seront rejoints par trois nouveaux iPhone, la dernière génération de téléphones Pixel de Google et par les premiers smartphones pliables de Huawei et Samsung, dont la sortie a été maintes fois décalée. Toutes ces références vont venir garnir les rangs déjà bien fournis des smartphones commercialisés depuis le début de l'année écoulée.

Les premiers mois de 2019 ont consacré plusieurs tendances du secteur comme la multiplication des capteurs photo pour offrir plus de polyvalence aux utilisateurs, la généralisation des écrans sans encoche. Ils ont aussi été marqués par la volonté affichée par un certain nombre de constructeurs de casser les prix pour rendre accessibles des téléphones très performants.

Parce qu'il est souvent difficile de faire la part des choses entre les multiples références qui peuplent le marché, nous avons sélectionné pour vous les smartphones qui nous semblent les plus intéressants en fonction de votre budget.

Environ 200 euros : Redmi Note 7 de Xiaomi

Difficile de faire plus performant dans cette gamme de prix. Pour environ 150 euros, le Redmi Note 7 de Xiaomi possède de solides arguments comme un grand écran à l'encoche contenue, un double capteur photo avec module 48 Mpx, une connectique USB-C et assez de puissance pour supporter les usages d'un quotidien de plus en plus connecté.

Le Redmi Note 7 de Xiaomi Crédit : Xiaomi

Environ 300 euros : Mi 9 de Xiaomi

Lancé à près de 500 euros en début d'année, le Mi 9 fait régulièrement l'objet de promotions agressives ramenant son prix sous les 350 euros. Dans ces conditions, il est difficile de passer à côté de ce smartphone qui dispose de la puce la plus puissante (Snapdragon 855) de l'univers Android et peut ainsi faire tourner les applications les plus exigeantes et les jeux gourmands sans ciller. Il propose en plus un triple capteur photo polyvalent (avec ultra grand-angle) qui signe des clichés de bonne facture et une technologie de charge rapide pour faire la moitié du plein d'énergie en une trentaine de minutes.

Le Mi 9 propose un triple capteur photo avec capteur 48 Mpx et grand-angle Crédit : RTL

Environ 400 euros : Pixel 3A de Google

Pas la peine de dépenser des sommes extravagantes pour s'offrir le meilleur de la photo sur smartphone. Lancé à 399 euros, le petit frère du Pixel 3 de Google hérite du même appareil photo que son aîné vendu 400 euros plus cher. Le traitement de l'image appliqué par Google signe des clichés précis et lumineux avec un rendu des couleurs naturel et sort du lot la nuit avec des images au rendu impressionnant sans équivalent chez la concurrence. Doté d'un processeur moins puissant et de matériaux moins coûteux, il propose tout de même une interface optimisée par Google agréable à manipuler.

Google a lancé le Pixel 3a pour séduire un public plus jeune Crédit : RTL

Environ 500 euros : Honor 20 Pro

Première victime de la crise entre Huawei et les Etats-Unis, le Honor 20 Pro est finalement arrivé sur le marché le 22 août accompagné d'une offre de promotion de 100 euros faisant passer son prix sous la barre des 500 euros. A ce tarif-là, le dernier-né de Honor se pose comme l'un des meilleurs compromis du moment. Fort d'un design arrondi et d'une taille raisonnable, il dispose du processeur mobile le plus puissant jamais conçu par Huawei, de 256 Go de stockage et 8 Go de mémoire vive et d'un quadruple appareil photo ultra polyvalent (grand-angle, mode nuit, zoom optique) salué par la critique et fait seulement l'impasse sur un écran Oled et la prise Jack.

Le Honor 20 et le 20 Pro disposent d'une quadruple optique très polyvalente Crédit : AFP

Environ 600 euros : Asus Zenfone 6

Le Zenfone 6 de Asus se démarque de la concurrence avec sa caméra rotative. En plus d'être un téléphone performant (Snapdragon 855) doté d'une bonne autonomie et d'un écran Oled sans bords ni encoche, il signe une proposition originale grâce à son module photo qui pivote pour offrir la même qualité en selfie et pour tous les types de clichés.

La caméra du Zenfone 6 pivote pour offrir la même en selfie et pour tous les clichés. Crédit : Asus

Environ 700 euros : Galaxy S10 de Samsung

Lancé en début d'année, le Galaxy S10 propose le meilleur de la téléphonie sur Android et séduit par la qualité de son écran Oled poinçonné et de son design légèrement incurvé sur les bords. Samsung ajoute cette année un troisième objectif photo pour réaliser des prises de vue en grand-angle et un capteur d'empreintes à ultrason sous l'écran. Les fidèles du fabricant coréen apprécieront aussi la dernière génération du Galaxy Note, qui gagne encore de nouvelles fonctionnalités pour en faire une station de travail dans la poche.

> Galaxy S10 : Le smartphone Android presque parfait Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Date : 09/03/2019

Environ 800 euros : iPhone XR d'Apple

Même s'il souffre de plus en plus de la concurrence Android en matière de photographie, l'iPhone reste la valeur sûre de la téléphonie mobile. En attendant la nouvelle génération, l'iPhone XR constitue le meilleur compromis du cru lancé fin 2018 et offre les mêmes caractéristiques (grand écran à encoche, fluidité de l'interface iOS, appareil photo au rendu naturel, navigation par gestes, reconnaissance faciale sécurisée Face ID) pour 300 euros de moins que l'iPhone XS et quelques compromis (pas d'écran Oled et de second capteur de profondeur).

L'iPhone XR est l'iPhone le plus intéressant de la nouvelle gamme en terme de rapport qualité prix Crédit : RTL

Environ 900 euros : P30 Pro de Huawei

Lancé à quasiment 1.000 euros mais disponible sous les 900 euros aujourd'hui, le dernier fleuron du groupe chinois de Shenzhen comporte tout ce qu'on peut attendre d'un smartphone haut de gamme en 2019 (grand écran Oled, puissance, autonomie longue durée, navigation gestuelle fluide) et repousse les limites de la photographie avec un zoom optique phénoménal 10X et des rendus étonnamment lumineux la nuit.

> VIDÉO - Huawei P30 Pro : le nouveau champion de la photo ? Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Date : 06/04/2019

