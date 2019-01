Les "gilets jaunes" pourraient bientôt avoir leur emoji

publié le 07/01/2019 à 13:29

Le hasard fait parfois bien les choses. Deux mois avant l'émergence du mouvement des "gilets jaunes", un internaute a déposé un dossier auprès du Consortium unicode, l'organisation de standardisation de l'alphabet illustré des smartphones, afin de créer un emoji "gilet de sécurité", rapporte BFM Tech.



L'initiative émane d'un certain Peter Edberg. Elle remonte au 26 juillet dernier et n'a donc rien à voir avec le mouvement de contestation sociale qui secoue la France depuis la mi-septembre. La couleur de l'emoji tend d'ailleurs davantage vers le orange que vers le jaune.

Extrait du dossier adressé au Consortium unicode Crédit : Unicode

Le dossier doit être examiné en mars par le Consortium afin d'être intégré à la mise à jour 12.0 de l'Unicode qui sera diffusée à l'automne prochain. Peter Edberg présente l'emoji comme un symbole permettant de représenter "le concept général de sécurité" susceptible d'être utilisé dans des situations d'urgence ou dans un contexte de chantier de BTP.

L'internaute estime que sa fréquence d'utilisation pourrait être relativement forte, un critère déterminant pour le Consortium, qui souhaite également que les pictogrammes soient reconnaissables et identifiables du plus grand nombre. Le mouvement des "gilets jaunes" pourrait donc lui donner plus de chance d'être accepté.