Les bots nos futurs interlocuteurs....?

publié le 29/05/2016 à 08:50

Dans les années à venir, les bots remplaceront-ils les êtres humains au bout du fil, quand on cherche un renseignement, une information ?



Bots ça vient de robots, on appelle aussi ces petits logiciels des agents conversationnels. Ils sont capables de comprendre ce qu'on leur demande, oralement ou par écrit et surtout qui peuvent nous apporter une réponse. Leur fonctionnement est basé sur ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, sur des calculs, des algorithmes qui leur donnent cette capacité de comprendre. Leurs connaissances, ils les puisent dans ce qu'on appelle le big data, toutes les bases de données conservées ça et là dans tous les domaines de la société.

On est déjà un peu habitué à ces logiciels intelligents. Sur certains sites, on trouve parfois des fonctionnalités qui ressemblent à des bots ou encore sur les smartphones, les systèmes de reconnaissance vocale comme Siri sur Apple sont des "mini" bots. Vous pouvez leur demander quel temps il va faire par exemple et le logiciel vous répond. Mais globalement, les bots ne sont pas encore entrés dans notre vie quotidienne. Il y a fort à parier qu'avec l'offensive lancée par des très grands comme Microsoft et Facebook on devrait en voir de plus en plus.

Les bots devraient en effet entrer dans notre vie de tous les jours pour nous aider à réaliser certaines actions : réserver un taxi : vous vous connectez, le bot vous géolocalisent et vous demandent où vous voulez aller. Il vous pose la question par écrit ou par oral, vous lui répondez de la même façon. Vous pouvez aussi lui demander quel temps il va faire ce week-end à Londres, ou lui commander une pizza. Il est capable de comprendre que vous voulez une calzone !



A terme, les bots pourraient bien remplacer les applications, avec leur fonctionnement basé sur le dialogue naturel. Sur une application, vous passez votre temps à cocher des cases et puis vous en avez une pour la météo, une autre pour les pizzas, une 3ème pour le taxi. Le but c'est d'intégrer tous ces bots dans un seul endroit. Facebook par exemple voudrait tous les regrouper dans sa messagerie instantanée Messenger....



L'arrivée des bots peut bien sûr faire peur. Selon Jean-David Bénichou le PDG de la société Viadialog, spécialisée dans la relation client, 20% des appels seront à l'avenir assurés par des logiciels. Tout ce qui relève des Questions/Réponses classiques comme faire un virement bancaire ou acheter en ligne pourra être fait par les bots. Ca peut même aller jusqu'au diagnostic médical : certains bots sont capables aujourd'hui d'interpréter un électrocardiogramme.